В Госдуме отказались выполнять требование прокуратуры о лишении мандата депутата Вадима Белоусова
По версии прокуратуры, Вадим Белоусов может быть соучастником коррупционного преступления, в совершении которого обвиняют бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Экс-губернатор заочно обвиняется в получении взяток в особо крупном размере
Генеральная прокуратура обратилась к руководству Госдумы РФ с просьбой лишить депутатской неприкосновенности члена фракции «Справедливая Россия» Вадима Белоусова. Комитет по регламенту не только отказался лишать парламентария мандата, но и вообще снял этот вопрос с повестки заседания.
По версии прокуратуры, Вадим Белоусов может быть соучастником коррупционного преступления, в совершении которого обвиняют бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Экс-губернатор заочно обвиняется в получении взяток в особо крупном размере.
Вадим Белоусов был партнером Михаила Юревича по бизнесу. Следствие считает посредниками при передаче взяток тещу депутата Маргариту Бутакову и его помощника Андрея Чуркина, который когда-то работал в компании Юревича «Макфа».
В СКР считают, что Бутакова и Чуркин получили 3,4 млрд рублей для губернатора, но эти деньги в итоге оставили себе.
Стоит отметить, что жена депутата Вадима Белоусова Ирина в 2017 года была включена в топ-10 самых состоятельных жен депутатов с доходом в размере 266 млн рублей.