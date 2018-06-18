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Политика
18 июня 12:43

Москвичи смогут проголосовать на выборах мэра не только в Подмосковье, но и в других регионах

Чиновники мэрии посетили Московскую область и другие соседние регионы, в которых у жителей столицы есть дачные участки, чтобы выбрать места для организации мест голосования. В планах мэрии открыть избирательные участки в 5-6 соседних с Москвой регионах

Фото: РИАМО

Московские власти приступили к реализации своих планов по открытию избирательных участков в соседних со столицей регионах, чтобы дачники смогли проголосовать на выборах мэра 9 сентября.

Чиновники мэрии посетили Московскую область и другие соседние регионы, в которых у жителей столицы есть дачные участки, чтобы выбрать места для организации мест голосования. В планах мэрии открыть избирательные участки в 5-6 соседних с Москвой регионах.

Перед открытием избирательных участков специалисты должны оценить эффективность этой меры с точки зрения потенциальной явки избирателей, чтобы «впустую не тратить силы и деньги».

 РБК сообщает, что на сегодняшний день столичные чиновники посетили Ярославскую, Владимирскую и Калужскую области. В ближайшее время они посетят Тульскую область.

В Московской области сотрудники мэрии посетили уже почти все районы и места компактного расположения дачных участков.

«Надо понимать, как это можно реализовать. Звучали возможные критерии для формирования избирательных участков. Это могут быть либо транспортные узлы, либо центры сельских поселений и садовых товариществ», - отметил член Общественной палаты Москвы Вадим Ковалев.

Напомним, в мае Мосгордума приняла законопроект о внесении поправок в избирательный кодекс, которые разрешают организовать избирательные участки за пределами столицы, а также продлили время работы участков для голосования с 20.00 до 22.00. Власти объяснили свои решения желанием дать возможность дачникам проголосовать на выборах мэра.

Представители оппозиции объясняют такую заботу об избирателях планом переизбрать Сергея Собянина на новый срок при высокой явке. Оппозиционеры также считают, что на подмосковных избирательных участках властям будет легче фальсифицировать итоги голосования, так как независимые наблюдатели не смогут оперативно выезжать для проверки сообщений о нарушениях законодательства.

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