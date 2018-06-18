Партия «Яблоко» потребовала прекратить уголовное преследование Александра Шестуна
Партия «Яблоко» потребовала прекратить уголовное дело, возбужденное в отношении главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна. Главе района инкриминируют превышение должностных полномочий
Партия «Яблоко» потребовала прекратить уголовное дело, возбужденное в отношении главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна. Главе района инкриминируют превышение должностных полномочий при передаче в аренду земли частному лицу под строительство магазина.
В заявлении «Яблока» говорится, что поводом для возбуждения дела против Александра Шестуна стала его оппозиционная деятельность, сообщает «ОКА.fm».
В партии отметили, что глава Серпуховского района активно выступает против преобразования Серпуховского района в Серпуховский городской округ, а также против превышения нормативов размещения на мусорном полигоне ТБО «Лесная» отходов. Шестун неоднократно согласовывал народные протесты с требованием закрыть мусорный полигон, что вызвало недовольство в администрации губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
В заявлении партии также упоминается о видеообращениях Александра Шестуна к президенту Владимиру Путину, в которых он рассказывал об угрозах в свой адрес со стороны высокопоставленных чиновников. В число этих чиновников входят глава администрации губернатора Подмосковья Михаил Кузнецов, начальник Управления «К» ФСБ России Иван Ткачев и глава управления по внутренней политике администрации президента Андрей Ярин. В Кремле видеообращения подмосковного чиновника проигнорировали.
Александр Шестун также обращался по поводу угроз в правоохранительные органы, однако там не стали проводить проверку изложенных фактов.
«Закономерно для полицейского государства, вместо проведения проверок по обращению Шестуна, возбуждаются уголовные дела против него самого», - говорится в заявлении «Яблока».