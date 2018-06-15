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15 июня 10:46
Дижур Николай

Депутат Серпуховского района, городского округа Чехов Московской области, четырех созывов

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Арест Александра Шестуна – приговор политической системе России

Очень надеюсь, что после прочтения этого текста, вы крепко задумаетесь не о судьбе отца пятерых детей, а о своей собственной, ответив честно – есть правосудие в стране или нет, и в чьих интересах работает российский закон.

19 апреля 2018 года глава Серпуховского района обратился на имя президента РФ по факту силового принуждения его оставить должность, не препятствовать незаконному складированию мусора на территории района и не выставлять свою кандидатуру на выборах главы 9 сентября.

8 июня в Государственной Думе РФ Александр Вячеславович, не дождавшись реакции правоохранительной системы, еще раз озвучил фамилии ключевых фигурантов его видеообращения.

13 июня в шесть утра Александр Шестун был задержан в собственном доме, где в течении 12 часов проводился допрос, после чего его доставили в СК РФ.

13 июня была разогнана администрация Серпуховского района, а на должность исполняющего обязанности руководителя администрации был принят без конкурса первый заместитель главы городского округа Алексей Воробьев.

14 июня Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета России об аресте главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна сроком на два месяца, то есть до 13 августа 2018 года.

14 июня совет депутатов Серпуховского района не смог назначить выборы главы района ввиду отсутствия кворума, однако шестеро депутатов обратились на имя президента России Владимира Путина по поводу незаконного преследования Шестуна.

14 июня губернатор Московской области Андрей Воробьев подал заявление в Мособлизбирком о согласии баллотироваться на пост главы региона. «Настрой уверенный, есть план действий, который мы должны реализовать в Подмосковье» - сказал Андрей Юрьевич.

То есть все то, что продемонстрировал обществу Александр Шестун, материализовалось. Глава района в тюрьме, а тот, кто угрожал ему уголовным преследованием на свободе, и баллотируется на очередной срок.

Власть в районе целенаправленно захвачена подольской оккупационной армией по лекалам неписанного рейдерского свода правил, правил слияний и поглощений. В нашем случае, поглощение городским округом Серпухов Серпуховского района, Алексеем Воробьевым, назначенным на должность без конкурса, то есть незаконно.

Политическая система государственного устройства на территории Московской области больше не работает в интересах всего общества. Власть захватывается и удерживается насильно безо всяких на то законных оснований и демократических процедур, цинично, дерзко и публично.

Красногорские парни продемонстрировали всему миру, что «мы здесь власть!», спустив в унитаз чемпиона мира по футболу Конституцию России.

Александр Шестун в тюрьме, лишен избирательного права, а Андрей Воробьев на свободе и пользуется полным пакетом прав. И все это происходит в период избирательной кампании по выборам губернатора Московской области!

Для чего нам принимать участие в выборах главы района, формировать совет депутатов, если воля депутатского корпуса парализована, а избиратель поставлен в условия выборов без выбора? Если на первом же заседании совета депутатов Серпуховского района, сформированном после проведенной избирательной кампании в отсутствии основного кандидата, будет принято решение «об объединении территорий городского округа Серпухов и Серпуховского района»? Разумеется с упразднением свежеизбранных органов местного самоуправления. То, против чего, категорически выступал узник совести Александр Шестун, выступая в защиту конституционного строя России, за сохранение сельских и городских поселений.
Арест главы района, после его видеообращения на имя Президента РФ, когда заявитель в тюрьме, фигуранты на свободе, а заказчик активно пользуется дарованными Конституцией свободами, красноречиво говорит о приговоре политической системе России.

После торжества «басманного правосудия» в тюрьме оказался не Александр Шестун, а вся Московская область. Со дня 14 июня 2018 года наши политические свободы резко ограничены и сведены до одного права, права выбирать Андрея Воробьева из Андрея Воробьева. Теперь мы живем не по закону, а по своду правил чиновников, обязанные платить всевозрастающие подати, без устали «лайкать избранных» и безропотно признавать их право на власть.

Вы этого хотели?  
 

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