Глава Серпуховского района назвал свой арест местью губернатора Воробьева
Басманный суд Москвы арестовал главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, которого обвиняют в превышении должностных полномочий. Глава подмосковного района будет находиться в СИЗО до 13 августа
Басманный суд Москвы арестовал главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, которого обвиняют в превышении должностных полномочий. Глава подмосковного района будет находиться в СИЗО до 13 августа.
Александр Шестун назвал свой арест «местью Воробьева, Ткачева и Ярина». Речь идет о губернаторе Московской области Андрее Воробьеве, начальнике управления администрации президента по внутренней политике Андрее Ярине и главе управления «К» ФСБ России Иване Ткачеве. Ранее Шестун обнародовал аудиозаписи разговоров с Ткачевым, Яриным и главой администрации Воробьева Михаилом Кузнецовым, в которых те угрожали ему уголовным делом, если он «по-хорошему» не уйдет в отставку.
13 июня в доме Александра Шестуна был проведен обыск, после которого его задержали. Главе Серпуховского района инкриминируют незаконную передачу земельный участков фирме под строительство. Сделка была заключена еще в 2008 году и с тех пор неоднократно проверялась. Суд признал передачу земли законной.
«То, что происходит с Александр Шестун, не укладывается в голове. После тех аудиозаписей, что он обнародовал, его, как подсказывала логика и разум, не должны были тронуть. А его взяли и арестовали. Вопреки той самой логике, вопреки разуму. Они ничего и никого не боятся. Это печальные новости о нашей действительности», - прокомментировала арест главы Серпуховского района зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева, слова которой приводит «Московский комсомолец».