Меню
Политика
Первым делом миллиарды – а лечение потом
Политика
15 июня 00:34

Глава Серпуховского района назвал свой арест местью губернатора Воробьева

Басманный суд Москвы арестовал главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, которого обвиняют в превышении должностных полномочий. Глава подмосковного района будет находиться в СИЗО до 13 августа

Фото: Гулагу.нет

Басманный суд Москвы арестовал главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, которого обвиняют в превышении должностных полномочий. Глава подмосковного района будет находиться в СИЗО до 13 августа.

Александр Шестун назвал свой арест «местью Воробьева, Ткачева и Ярина». Речь идет о губернаторе Московской области Андрее Воробьеве, начальнике управления администрации президента по внутренней политике Андрее Ярине и  главе управления «К» ФСБ России Иване Ткачеве. Ранее Шестун обнародовал аудиозаписи разговоров с Ткачевым, Яриным и главой администрации Воробьева Михаилом Кузнецовым, в которых те угрожали ему уголовным делом, если он «по-хорошему» не уйдет в отставку.

13 июня в доме Александра Шестуна был проведен обыск, после которого его задержали. Главе Серпуховского района инкриминируют незаконную передачу земельный участков фирме под строительство. Сделка была заключена еще в 2008 году и с тех пор неоднократно проверялась. Суд признал передачу земли законной.

«То, что происходит с Александр Шестун, не укладывается в голове. После тех аудиозаписей, что он обнародовал, его, как подсказывала логика и разум, не должны были тронуть. А его взяли и арестовали. Вопреки той самой логике, вопреки разуму. Они ничего и никого не боятся. Это печальные новости о нашей действительности», - прокомментировала арест главы Серпуховского района зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева, слова которой приводит «Московский комсомолец».

Материалы по теме
Главу Минсельхоза Оренбургской области задержали по делу о хищении 100 млн рублей
Серпуховские депутаты попросили президента прекратить уголовное преследование Александра Шестуна
Против Александра Шестуна возбудили дело из-за земельных сделок 10-летней давности
Сейчас на главной
Горячие новости
Сборная России всухую разгромила Саудовскую Аравию в первом матче ЧМ-2018
Сборная России одержала уверенную победу в первом матче Чемпионата мира разгромив команду из Саудовской Аравии с результатом 5:0. Игра открывала турнир
Авторская колонка
Крысы бегут с корабля
Похоже, что эта самая известная для всех россиян поговорка начинает работать в отношении одного из наиболее важных для каждого цивилизованного россиянина правительственного ведомства – Министерства культуры!
Комков Сергей
Горячие новости
Как в лучших тюрьмах Парижа и Лондона
К Чемпионату мира по футболу-2018 во всех камерах сделали «евроремонт», покрасили решетки и установили унитазы вместо прежних дыр в полу. В прогулочном дворе поставили ворота и раздали арестантам футбольные мячи
пенсионные накопления
Накопил – отдай Чубайсу
Госкорпорация «Роснано» направила в правительство и Центробанк предложение об использовании пенсионных накоплений граждан для инвестиций в наноиндустрию. Анатолий Чубайс считает, что «ресурсы пенсионной системы» должны быть инвестиционным потенциалом для развития страны
Горячие новости
Глава правительства официально объявил о повышении пенсионного возраста
Российские власти официально объявили о повышении пенсионного возраста. По словам главы правительства к реализации этой меры власти приступят уже в 2019 году
Горячие новости
Режиссер и депутат Госдумы Станислав Говорухин скончался в возрасте 82 лет
В Москве скончался режиссер и депутат Государственной думы Станислав Говорухин. О его кончине сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Станиславу Говорухину было 82 года
Горячие новости
Подавляющее число россиян высказалось против повышения пенсионного возраста
Согласно результатам опроса общественного мнения компании «Ромир», против повышения пенсионного возраста высказались 92% россиян. Пенсионную реформу одобрили только 8% опрошенных
Горячие новости
Налог на доходы для самозанятых россиян введут летом 2019 года
Самозанятые граждане России будут обязаны платить налог на профессиональный доход. Налоговая ставка составит 3% от дохода при оказании услуг физическим лицам и 6% - юридическим лицам
Авторская колонка
В чужих одеждах
В человеческом обществе одежда всегда играла большую, чуть ли не решающую роль в восприятии образа ее носителя. Когда в деревню Новой Гвинеи приходил гость из соседнего племени в чистой набедренной повязке и с ожерельем из двадцати тигровых зубов, он, естественно, внушал к себе почет и уважение
Дмитриев Александр
Горячие новости
Силовики пришли за Шестуном
Главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна отвезли на допрос после обысков в его доме, которые начались утром в среду, 13 июня. По предварительным данным, обыск связан с проверкой законности выделения земельного участка под строительство магазина
Горячие новости
В России все спокойно. Но только «на бумаге»
Российские власти дали указание силовым ведомствам страны в период проведения Чемпионата мира по футболу-2018 не публиковать плохие новости. Журналисты уже обратили внимание, что с официальных сайтов МВД и ГИБДД уже пропали криминальные новости
Горячие новости
На полуострове Крым из-за аварии на подстанции отключилось электричество
В Крыму на территории практически всего полуострова в среду, 13 июня, отключилось электричество. Согласно предварительным данным, полуостров остался без света из-за аварии на подстанции «Тамань»
Горячие новости
«Погуляют и бросят»
Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева попросила россиянок не вступать в сексуальные отношения с иностранными болельщиками и не повторять «печальный опыт» летней Олимпиады 1980 года
Горячие новости
«Учителя тоже люди»
Российские учителя организовали флешмоб в поддержку педагога из Омска, которую уволились из-за фотографий в купальнике. Организаторы и участники акции в поддержку Виктории Поповой заявили, что учителя тоже люди и имеют право на отдых и личную жизнь
Горячие новости
От джигурдизма не будет вреда
Одиозный российский актер Никита Джигурда решил составить Сергею Собянину конкуренцию на сентябрьских выборах мэра Москвы. О своих политических планах артист сообщил в соцсети Instagram. Свою предвыборную программу артист пока не опубликовал
Горячие новости
Боец Джефф Монсон планирует стать депутатом горсовета Красногорска от «Единой России»
Боец смешанных единоборств Джефф Монсон, получивший в июне российское гражданство, может принять участие в выборах в городской совет депутатов подмосковного Красногорска от партии «Единая Россия»
Горячие новости
Госкомпания «Ил» отменила тендер на закупку «Ауди» за 8,5 млн рублей
По данным ФБК, Авиакомплекс имени Ильюшина разместил заказ на лизинг автомобиля Audi A8 в топовой комплектации сроком на 36 месяцев. Стоимость контракта составляла 8,5 млн рублей
Горячие новости
На Волге прогулочный катамаран столкнулся с баржей. Погибли 11 человек
В Волгограде на Волге прогулочный катамаран столкнулся с баржей и затонул. В результате происшествия погибли 11 человек. По факту инцидента возбуждено уголовное дело