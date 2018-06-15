Жена депутата Госдумы Александра Некрасова возглавила рейтинг самых богатых жен чиновников
Деловой журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых жен российских чиновников и депутатов. Лидером этого рейтинга стала супруга депутата Государственной думы от КПРФ Александра Некрасова Елена
Деловой журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых жен российских чиновников и депутатов. Лидером этого рейтинга стала супруга депутата Государственной думы от КПРФ Александра Некрасова Елена.
Елена Некрасова владеет несколькими компаниями, которые входят в строительный холдинг «Лидер Групп», совладельцем которого в свою очередь является ее супруг. В 2017 году она заработала в 78 раз больше, чем ее муж. Ее доход составил 2,3 млрд рублей.
Второе место заняла жена депутата Госдумы от «Единой России» Дмитрия Саблина Алла. Forbes оценил ее доход за 2017 год в 698 млн рублей.
В топ-3 самых богатых жен госслужащих также вошла супруга депутата Госдумы от «Единой России» Алексея Красноштанова. В 2017 году она заработала 670 млн рублей, хотя еще в 2016 году ее доход составлял всего 1,6 млн рублей.
В первую десятку рейтинга вошли жены сенатора Валерия Гаевского (308 млн рублей), депутата-единоросса Сергея Петрова (332 млн рублей), депутата от «Справедливой России» Вадима Белоусова (266 млн рублей), пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Татьяна Навка (200 млн рублей), депутата от «ЕР» Юрия Смирнова (167 млн рублей), депутата от «СР» Валерия Гартунга (102 млн рублей) и депутата от «ЕР» Владимира Синяговского (99 млн рублей).
Общий доход участниц рейтинга составил около 6 млрд рублей.