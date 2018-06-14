Опального главу Серпуховского района задержали по подозрению в махинациях с землей
Главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна отвезли на допрос после обысков в его доме, которые начались утром в среду, 13 июня. По предварительным данным, обыск связан с проверкой законности выделения земельного участка под строительство магазина
Главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна отвезли на допрос после обысков в его доме, которые начались утром в среду, 13 июня. По предварительным данным, обыск связан с проверкой законности выделения районными чиновниками участка земли под строительство магазина.
Александр Шестун вместе с семьей проживает в частном доме в поселке Большевик. Утром в среду он сообщил в Facebook, что в 6 утра к нему в дом ворвались не менее 40 силовиков в масках и с автоматами. Сотрудники правоохранительных органов перекрыли улицу около дома главы Серпуховского района, из-за чего местные жители не смогли выехать по своим делам.
Депутат городского округа Чехов Николай Дижур сообщил РБК, что после обысков силовики посадили Александра Шестуна в тонированный автомобиль и увезли. Пресс-секретарь главы района Влада Русина сообщила, что ее шефа отвезли на допрос в Москву в Следственный комитет.
По словам Русиной, во время обысков Шестуну несколько раз становилось плохо. Прибывшие на вызов врачи «скорой помощи» заявили о необходимости госпитализировать чиновника, однако силовики «заставили их выписать ложное заключение» о том, что с Шестуном все в порядке.
Агентство ТАСС сообщает, что Шестуна задержали в порядке ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса. Его допрашивают в качестве подозреваемого.
Основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил в Facebook, что у него есть информация об уже согласованном решении в Басманном суде о заключении Шестуна под стражу. Осечкин также сообщил, что после обысков силовики по-прежнему оставались в доме главы Серпуховского района и не давали его супруге общаться со СМИ.
Примечательно, что за несколько дней до задержания и обысков Александр Шестун сообщил, что у него есть информация о возбуждении против него уголовного дела по факту хищений земельных участков. Влада Русина сообщила, что обыски связаны с выделением местному предпринимателю земельного участка под строительство магазина, однако на документах нет подписи Шестуна, а сама сделка была признана судом законной.
Уголовное преследование в отношении главы Серпуховского района связывают с его конфликтом с высокопоставленными чиновниками из администрации губернатора Московской области Андрея Воробьева и администрации президента. Весной этого года глава района обнародовал записи разговоров с главой администрации Воробьева Михаилом Кузнецовым, начальником управления президента по внутренней политике Андреем Яриным и главой управления «К» ФСБ России Иваном Ткачевым. Высокопоставленные чиновники потребовали от Шестуна уйти в отставку «по-хорошему» или же его «закроют».
Глава Серпуховского района написал на чиновников заявление в Следственный комитет, однако силовики его жалобу проигнорировали.