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Политика
13 июня 10:46

Актер Никита Джигурда собрался в мэры Москвы

Одиозный российский актер Никита Джигурда решил составить Сергею Собянину конкуренцию на сентябрьских выборах мэра Москвы. О своих политических планах артист сообщил в соцсети Instagram. Свою предвыборную программу артист пока не опубликовал

Фото: РИА Новости

Одиозный российский актер Никита Джигурда решил составить Сергею Собянину конкуренцию на сентябрьских выборах мэра Москвы. О своих политических планах артист сообщил в соцсети Instagram.

«Я принял решение и иду в мэры Москвы. От джигурдизма не будет вреда... В мэры Москвы идет Никита Джигурда!», - написал артист, слова которого приводит «Лента.ру».

При этом Никита Джигурда не сообщил, есть ли у него предвыборная программа.  

Выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября 2018 года. В борьбу за кресло столичного градоначальника также намерены вступить православный бизнесмен Герман Стерлигов, журналист Антон Красовский, блогер Илья Варламов, глава Красносельского района Илья Яшин, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, летчик-космонавт Сергей Ревин.

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