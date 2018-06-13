Боец Джефф Монсон планирует стать депутатом горсовета Красногорска от «Единой России»
Боец смешанных единоборств Джефф Монсон, получивший в июне российское гражданство, может принять участие в выборах в городской совет депутатов подмосковного Красногорска от партии «Единая Россия»
Боец смешанных единоборств Джефф Монсон, получивший в июне российское гражданство, может принять участие в выборах в городской совет депутатов подмосковного Красногорска от партии «Единая Россия». Спортсмен рассказал, что прошел праймериз партии.
Об участии во внутрипартийном голосовании Джефф Монсон сообщил во время церемонии вручения ему паспорта гражданина РФ. Мероприятие состоялось в парке «Патриот» в Красногорске, а паспорт Монсону вручил лично губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
«Приятно, что Красногорск принял Джеффри, надеюсь, в сентябре Джефф победит на выборах, будет представлять городской округ», - заявил губернатор, слова которого приводит «Интерфакс».
В администрации Московской области подтвердили информацию об участии Джеффа Монсона в праймериз «Единой России» и его возможном участии в выборах в парламент Красногорска 9 сентября .
Сам спортсмен сообщил, что собирается отказаться от гражданства США и в будущем принять участие в выборах в Госдуму РФ.