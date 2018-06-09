Депутат Слуцкий заявил, что пентхаус из расследования ФБК был куплен на честно заработанные деньги
Депутат Госдумы от ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией о пентхаусе в элитном жилом комплексе в Москве, который записан на супругу народного избранника
Депутат Госдумы от ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией о пентхаусе в элитном жилом комплексе в Москве, который записан на супругу народного избранника. Слуцкий не стал отрицать, что фигурирующий в расследовании пентхаус действительно принадлежит им и заявил, что эта недвижимость была куплена на законных основаниях. В ФБК в ответ на слова депутата еще раз отметили, что официальные доходы Слуцкого и его супруги не позволяют им купить пентхаус стоимостью более 500 млн рублей.
Леонид Слуцкий сообщил в Telegram, что пентхаус в ЖК «Кутузовская ривьера» «никто и никогда не прятал», и он много лет числится в его декларациях о доходах и имуществе. Депутат подчеркнул, что если бы он хотел скрыть эту недвижимость, то записал бы ее не на жену, а на друга или дальнего родственника.
На вполне закономерный вопрос, откуда у депутата с официальным годовым доходом в 5 млн рублей взялись деньги на покупку пентхауса, г-н Слуцкий заявил, что «пришел в политику из бизнеса». Напомним, что в ФБК оценили трехэтажный пентхаус в 9 млн долларов (примерно 540 млн рублей).
Леонид Слуцкий также опроверг заявление бизнесмена Сергея Полонского, чья компания была застройщиком «Кутузовской ривьеры», о даче ему взятки недвижимостью. «Мы (Слуцкий и бывший вице-мэр Москвы Владимир Ресин) не раз ему помогали и взяток за это не брали ни борзыми щенками, ни квадратными метрами», - заявил депутат.
Сам Сергей Полонский ранее заявил, что готов подтвердить свои слова о даче взятки Русину и Слуцкому пентхаусами в ЖК «Кутузовская ривьера» за их помощь со строительством других объектов элитной недвижимости.