С вещами на выход?
Информация о том, что подконтрольная братьям Воробьевым компания «Самолет Девелопмент» готовится к продаже, наталкивает на мысль, что Андрей Воробьев, заявивший о желании осенью участвовать в выборах главы региона, не верит в перспективы продолжить губернаторскую карьеру
Спасти хоть что-то?
Несмотря на то, что нынешнему главе Подмосковья инкриминируют больше грехов, чем всем его предшественникам вместе взятым, тот планирует участвовать в выборах главы региона осенью 2018 года. Однако, по данным СМИ, одновременно готовится к продаже компания «Самолет Девелопмент», где брату губернатора Максиму принадлежит солидная доля.
Компания «Самолет Девелопмент» известна тем, что строит очень дешевое жилье в Московской области за счет накопления долгов по строительству социалки (садики, школы и пр). Речь идет о накопленных многомиллиардных обязательствах компании перед областным бюджетом. В ее офисы уже высадился управленческий десант из ПИКа.
Разумеется, Воробьев-главный открещивается от «Самолет Девелопмент», но факты красноречивее слов: начав свой первый проект в 2014 году, компания-новичок уже в 2016-м наработала портфель заказов на 17 млн кв. м. При том, что ветеран строительного рынка с 20-летним стажем «ПИК» на тот же момент строил 5,5 млн кв. м. – и даже эта цифра внушала уважение. Сегодня даже школьнику понятно, что без административного ресурса таких чудес в России не происходит.
«Секрет» бурного роста компании недавно раскрыл на встрече с журналистами глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, который давно стал «страшным сном» губернатора Воробьева. В частности, Шестун заявил, что «Самолет Девелопмент» получает участки под строительство на особых условиях. Якобы у других в контрактах прописано, кроме самого объекта, строительство детских садов, больниц или иной инфраструктуры – что, в общем-то, логично. А «Самолету» вроде как позволялось строить жилье на продажу без оглядки на инфраструктуру – то есть, доля нагрузки на застройщика при таких условиях в разы меньше. А прибыль, соответственно, больше.
Надо полагать, что в случае отставки Андрея Воробьева с поста губернатора Подмосковья, успехи «Самолета» могут пойти на спад. А если по ее деятельности или работе тогда уже бывшего губернатора начнут копать и выяснится, что компания (а об этом уже давно поговаривают) задолжала областному бюджету миллиарды рублей по невыполненным обязательствам, дело может пахнуть встречами с правоохранительными органами.
Так что, продавать активы при уходе с высокого поста необходимо – все мы знаем, где живем. Вон, супруга Юрия Лужкова в свое время била рекорды по части строительного бизнеса, но как только ее муж потерял пост, компания Елены Батуриной «Интеко» стала фигурантом уголовного дела и от нее пришлось срочно избавляться за гроши. Близкий к Лужкову и Батуриной застройщик Су-155 попытался выжить самостоятельно, тем более, заказов было набрано море – но даже при этом компания очень быстро стала банкротом.
Так что, и в случае с «Самолетом» понятно, что если Воробьев «уйдут», компании уже не «взлететь». Поэтому Воробьевы хорошо понимают – продавать активы надо до, а не после потери власти.
Кстати, если вспомнить, слухи о продаже компании ходили еще прошлым летом, когда после прямой линии президента разразился скандал вокруг мусорного полигона в подмосковной Балашихе. Тогда глава города Евгений Жирков ушел в отставку, и только ленивый не говорил о том, что следующим своего поста может лишиться и господин Воробьев.
Оживление наблюдалось в те дни и в прессе, посвященной рынку недвижимости. Журналисты и эксперты активно обсуждали готовящуюся продажу «Самолет Девелопмент». Среди покупателей наиболее вероятным считалась компания ПИК Сергея Гордеева. Вот и сейчас по сообщениям СМИ потенциальный покупатель тот же – Гордеев из ГК ПИК.
Перекресток семи дорог
Сейчас пока не ясно, каковы шансы Воробьева на сентябрьских выборах. Последнее слово за Кремлем – и здесь тоже вилами по воде – что там скажут в самый последний момент.
Конечно, решение о скоропостижной замене главы областного Избиркома Ирины Коноваловой на зама Воробьева Эльмиру Хаймурзину – вроде как сигнал о поддержке действующего губернатора. Потенциальные кандидаты от оппозиции – Николай Дижур, Павел Грудинин или кто-то еще – просто не пройдут «муниципальный фильтр», если на то не будет прямой команды из Кремля. Так что победа кандидата от «Единой России» предопределена.
Другое дело, что если это будет Воробьев, даже при заранее спланированной победе ожидать достойный результат по голосам точно не стоит. Знают об этом и в Кремле – и, вероятно, им не очень хочется ставить на регион губернатора, которому не доверяет подавляющая часть избирателей. Всем понятно, что из этого ничего хорошего не выйдет. А центру, понятное дело, при любых обстоятельствах хочется оставаться белым и пушистым.
Поэтому вся эта вскрываемая коррупция в регионе, которую почему-то никто сверху раньше в упор не замечал, может говорить уже не о поддержке Кремля Воробьеву – а наоборот, о том, что потихоньку начинается зачистка его команды и всех, кто к ней хоть каким-то боком.
Недавно за взятку задержаны сотрудники одного из региональных следственных управлений МВД Подмосковья. Им инкриминируется многолетнее «крышевание» подмосковного бизнеса.
Под следствием находится глава администрации ЗАТО «Власиха» (Одинцовский район) Ольга Агафонова. Следователи обвиняют ее в хищении 134 млн рублей, на которые должны были построить детский садик.
Арестован по подозрению в получении взятки начальник одного из управлений Минздрава области Виктор Юдаев – правда, с момента ареста в апреле 2017 года никакой информации по его делу в СМИ не просочилось.
И других подобных дел расследуется в Подмосковье немало. Все понимают, куда тянутся ниточки – просто ждут команды. Хотя, возможно, именно поэтому и не дождутся. Уже есть такие мнения, что компромат на Воробьева и К специально собирается, чтобы отдав нынешнему губернатору пост еще раз, покрепче держать его в узде.
Хотя любому честному человеку хочется верить, что такая активность силовиков в расследовании связанных с коррупцией дел связана с искренним решением федеральной власти разобраться, наконец, с творящимся в Подмосковье беспределом. Тем более, что без скандала там не обходится ни одна сфера деятельности подмосковных чиновников.
Воробьева есть, за что «уйти»
Одной из серьезных претензий к работе Андрея Воробьева стала затеянная им административная реформа – так называемое укрупнение территорий. В самих районах ее оценили, как попытку губернатора лишить администрации на местах любой независимости. Против этих планов как раз и выступил Шестун. После чего в адрес главы Серпуховского района стали поступать угрозы.
Тот даже как-то сравнил власть Подмосковья с татаро-монгольским игом, причем сравнение было не в пользу «Золотой орды». По словам Шестуна, вся инфраструктура ЖКХ региона - канализационные сети, водоснабжение, котельные - все дышит на ладан. Растут долги по оплате услуг. Глава Серпуховского района привел простую арифметику – округ собирает 5,3 млрд рублей в бюджеты всех уровней.
Только 700 млн рублей остается в районе, остальное уходит в областной бюджет. «Золотая орда собирала с русских князей примерно 10%, а область у района забирает порядка 80%. А потом их расходуют на миллиардный пиар. У Громова в пресс-службе было пять человек, а сейчас работает несколько тысяч человек» – возмущался Шестун.
Еще Воробьеву вменяется то, что именно при нем в области был создан посредник-монополист между жителями и поставщиками услуг ЖКХ – ООО МосОблЕИРЦ, прокладка и коллектор в одном лице. Тысячи жалоб поступают на деятельность этой организации, по мнению жалобщиков задерживающей на своих счетах десятки миллиардов рублей и завышающей размеры коммунальных платежей.
В структуре этого частного предприятия, оказавшегося главным сборщиком коммунальных податей в регионе, немало темных пятен. МосОблЕИРЦ, по мнению аналитиков, имеет явные признаки недобросовестного поведения на грани преступного сговора. Поговаривают, что все это происходит потому, что в составе его учредителей правительство Воробьева.
Так что, не только мусорной темой можно насытить уголовное дело против Воробьева и его людей. Тем более, что некоторых из них уже взяли в оборот силовики. А там, как знать – какие из ниточек ведут к самому губернатору.
Впрочем, жители Подмосковья не настолько кровожадны и пока согласны даже на простую отставку. Тем более, что причин для нее накопилось предостаточно - конфликт интересов и возможная причастность губернатора к бизнесу в регионе, экологическая катастрофа, ситуация в ЖКХ и скандалы вокруг управляющих компаний, коррупция среди чиновников. Какая из них станет точкой в карьере Воробьева?
Банк на черный день или черный день банка?
Кстати, сейчас, когда пошли разговоры о том, что новое губернаторство Воробьева под вопросом, трещать по швам начали не только его дела в «Самолете». Другой аффилированный с семьей Андрея Воробьева актив – Руссобанк потерял доверие ВТБ и вкладчиков.
Известно о том, что банк ВТБ закрыл все паспорта сделок на конверт Руссобанка – в объеме 250 млн руб. ежемесячно. Кроме того, закрыты все кредитные линии подмосковным девелоперам на второе полугодие 2018 года. Это выглядит даже круче, чем недавний отзыв Сбербанком аккредитации Urban Group по ипотеке.
Интересно, что Ассоциацию застройщиков Московской области возглавляет Андрей Пучков, партнер Александра Долгина – основного владельца Urban Group. А сама ассоциация была создана по личной инициативе губернатора Андрея Воробьева. Теперь же в «Урбане» – аудит, внешнее управление и финансовая дыра диаметром до 50 млрд руб. Судя по поведению крупнейших банков, они подозревают, что и у других застройщиков дела немногим лучше.
Но что немаловажно – снова прослеживается связь с губернатором Московской области. Понятно, что подмосковные строительные компании пойдут искать кредиты в другом месте, но сигнал рынку Сбербанком и ВТБ подан: доверия региону при его нынешней власти нет. Отсюда и слухи о продаже «воробьевского» застройщика «Самолет Девелопмент» относительно независимому, а если и зависимому, то точно не от воробьевских чиновников «ПИКу».
Что же касается Руссобанка, то здесь накручена такая «санта-барбара», что диву даешься. 39,98% его акций в равных долях аккумулировали Павел Типикин и Станислав Швед, председателем совета директоров они назначили Марка Вайншейна. В совете директоров заседает еще один Марк, Марк Павлович Типикин, сын совладельца банка. Ну, а чтоб уж совсем все было ясно, супругу Марка зовут Екатерина Андреевна Воробьева – любимая дочка подмосковного губернатора.
Марк вообще тесно связан с губернаторской семьей – на него записано много долей в компаниях, всех, наверное, и не сосчитать. Так что, есть вероятность, что зять главы Подмосковья в семейном и околосемейном бизнесе просто выполняет роль зицпредседателя воробьевских «заводов и пароходов».
Сам по себе Руссобанк и до вотума недоверия, который объявил ему ВТБ, не хватал звезд с неба, будучи в третьей сотне российских банков и по размеру активов и по чистой прибыли.
А начиная с этого года и этот посредственный банковский бизнес покатился под горку. В мае по сравнению с январем объем активов уменьшился на 5%, объем ежемесячной прибыли на 73%. Снижение ставок по рублевым вкладам и депозитам юридических лиц привело к существенному оттоку средств; кредитный портфель тоже порядком уменьшился. Как результат – снижение рентабельности активов на 20%, рентабельности капитала на 24%.
Так что, возможно, не только строительная, но и банковская «карета» семьи Воробьевых в скором времени грозит превратиться в «тыкву». Отвернулся ВТБ, продается «Самолет», земля полнится слухами о том, что нынешний губернатор в своей должности доживает последние месяцы… Может, господин Воробьев уже чует, что пора на выход – и пытается с родней спасти хоть какие-то миллиарды, чтобы потом на жизнь хватило? В бедности-то эти господа жить не привыкли. Это ж вам не… народ из Подмосковья…