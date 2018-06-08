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Политика
08 июня 00:34

ФБК нашел у жены депутата Слуцкого пентхаус на Рублевке за 400 млн рублей

Согласно данным Росреестра, на Лидию Дмитриевну Лыскову зарегистрировано помещение в жилом комплексе «Кутузовская ривьера» площадью 561,7 кв. метров, что полностью совпадает с метражом помещения в декларации Слуцкого, оформленного на его жену

Фото: emigrados.ru

Депутат Госдумы от ЛДПР Леонид Слуцкий, которого журналистки обвинили в сексуальных домогательствах, стал фигурантом расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Борцы с коррупцией нашли у жены парламентария трехэтажный пентхаус на Рублевском шоссе, стоимость которого не соответствует доходам семьи Слуцких.

Речь идет о пентхаусе в жилом комплексе «Кутузовская ривьера» стоимостью в 400 млн рублей, сообщил сотрудник ФБК Георгий Албуров.

Согласно данным Росреестра, на Лидию Дмитриевну Лыскову зарегистрировано помещение в жилом комплексе «Кутузовская ривьера» площадью 561,7 кв. метров, что полностью совпадает с метражом помещения в декларации Слуцкого, оформленного на его жену.

Также на г-жу Лыскову зарегистрирован автомобиль Lexus, который не значится у нее в декларации, а в 2017 году ею были задекларированы два новых автомобиля: Maybach стоимостью 12 млн рублей и Bentley за 20 млн рублей.

При этом в 2017 году Лидия Лыскова указала в декларации доход в размере 223 тысячи рублей. Официальный доход ее мужа Леонида Слуцкого  составляет около 5 млн рублей.

«Слуцкому понадобилось бы 100 лет, чтобы заработать на такую недвижимость», - отметил Албуров.

В ФБК в этой связи напомнили еще об одном активе депутата Леонида Слуцкого – гектаре земли на Рублевском шоссе. Народный избранник внес участок в декларацию только после того, как о нем сообщили борцы с коррупцией. При этом коллеги депутата, отвечающие за проверку достоверности сведений в декларациях, не увидели в этом никаких нарушений.

Напомним, что застройщиком элитного ЖК «Кутузовская миля» была компания Mirax Group Сергея Полонского. Сам бизнесмен был фигурантом уголовного дела о хищении средств дольщиков этого комплекса и еще одного ЖК «Рублевская ривьера». В ходе судебного разбирательства Поклонский признался в даче взятки в виде пентхауса бывшему вице-мэру Москвы Владимиру Ресину, который курировал вопросы строительства.

Сергей Полонский также сообщил, что посредником при даче взятки выступил депутат Леонид Слуцкий, который тогда был советником г-на Ресина. На суде бизнесмен просил возбудить дело в отношении Ресина и Слуцкого на основании его показаний.

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