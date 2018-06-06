«Кандидаты Кремля» могут проиграть губернаторские выборы в шести регионах
Сентябрьские выборы губернаторов как минимум в шести регионах России могут стать сложными для «кандидатов Кремля». Проблемными могут стать Московская области, Алтайский край, Новосибирская и Кемеровская область, Хакасия и Якутия
Сентябрьские выборы губернаторов как минимум в шести регионах России могут стать сложными для «кандидатов Кремля». Проблемными избирательные кампании станут в Московской области, Алтайском крае, Новосибирской области, Кемеровской области, в Хакасии и Якутии, говорится в докладе фонда «Петербургская политика».
По данным политологов, в Подмосковье существуют высокие риски «использования избирательной кампании для расшатывания позиций» нынешнего лидера Андрея Воробьева. Речь в первую очередь идет о массовых протестах против мусорных свалок в регионе.
В Новосибирской области на сегодняшний день не выработана «химия» с местными элитами и населением в условиях, когда в регионе присутствуют сильные оппоненты, способные эксплуатировать протестные настроения, сообщает «Дождь» со ссылкой на доклад.
В Кемеровской области пока не определились «последствия всплеска социально-политической активности», а в Алтайском крае прежняя структура власти оказалась под вопросом после смены губернатора. Что касается Якутии, то в этом регионе в последние годы выборы проходят «проблематично для власти». Например, на президентских выборах 2018 года Владимир Путин получил самый низкий результат, после чего глава Якутии Егор Борисов подал в отставку.
В Хакасии высока неопределенность из-за «отсутствия сигналов относительно судьбы действующего главы Виктора Зимина.
В остальных семи регионах выборы окажутся легкими для действующих руководителей. В числе таких регионов Хабаровский край, Красноярский край, Владимирская область, Воронежская область, Самарская область, Тюменская область и Чукотка. В этих регионахвысок уровень электоральной управляемости.
Согласно прогнозу политологов, избирательные кампании «средней тяжести» пройдут в Амурской области, Магаданской области, Омской области, Ивановской области, Нижегородской области, Орловской области, Псковской области, Приморском крае и Москве.