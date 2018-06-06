Герман Стерлигов собрался в мэры Москвы и пообещал «расселить» столицу
Православный бизнесмен Герман Стерлигов объявил о планах принять участие в выборах мэра Москвы, которые пройдут 9 сентября. Ранее о своих выдвижении сообщили действующий мэр Сергей Собянин и глава Красносельского района столицы Илья Яшин
Православный бизнесмен Герман Стерлигов объявил о планах принять участие в выборах мэра Москвы, которые пройдут 9 сентября. Ранее о своих выдвижении сообщили действующий мэр Сергей Собянин и глава Красносельского района столицы Илья Яшин.
На свое странице в соцсети «ВКонтакте» Герман Стерлигов опубликовал предвыборную программу, главным пунктом которой является расселение мегаполиса. Кандидат в мэры обещает каждому взрослому женатому москвичу «по дому и хозяйству в Подмосковье, Тверской, Смоленской, Калужской и Рязанской областях».
Стерлигов в случае своей победы на выборах обещает предоставить за счет бюджета землю, стройматериалы, скотину, семена, транспорт и подъемные всем, кто захочет уехать из «затравленного электронного московского концлагеря».
«Обязуюсь за четыре года уместить всю Москву в Садовое кольцо. Миллионы гастарбайтеров поедут домой. Работы в Москве для них больше не будет. Москва станет маленькой компактной столицей типа Вашингтона, преимущественно населенной оставшимися чиновниками, силовиками, пенсионерами и их обслугой, которые кормятся обильной натуральной пищей с миллионов новых крестьянских хозяйств вчерашних москвичей», - говорится в программе бизнесмена.
Численность населения Москвы он обещает сократить до 1 миллиона человек с нынешних 12,5 миллионов человек.