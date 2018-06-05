Сергей Собянин планирует переизбраться при высокой явке и с помощью «удобных» соперников
Избирательная кампания мэра Москвы Сергея Собянина пройдет по сценарию, схожему с кампанией президента Владимира Путина. Власти будут делать упор на высокую явку избирателей и привлекать граждан на участки для голосования с помощью различных развлекательных акций
Избирательная кампания мэра Москвы Сергея Собянина пройдет по сценарию, схожему с кампанией президента Владимира Путина. Власти будут делать упор на высокую явку избирателей и привлекать граждан на участки для голосования с помощью различных развлекательных акций.
Сергей Собянин рассчитывает переизбраться на новый срок при явке не менее 60% (на президентских выборах явка была установлена в размере 70% - ред.). Для сравнения, на мэрских выборах 2013 года явка составила 32%.
Повышать явку московские власти планируют в первую очередь за счет кампании по информированию избирателей, для чего будут задействованы социальные сети, где уже появляются хвалебные посты с хештэгом #за Собянина. Отметим, что во время муниципальных выборов в Москве осенью 2017 года столичные власти, напротив, старались по минимуму информировать население о предстоящих выборах, чтобы помешать оппозиционным силам получить хороший результат.
Как и в случае с президентскими выборами, мэрскую кампанию постараются превратить в праздник. Для избирателей 9 сентября подготовят развлечения на любой вкус.
Еще одна мера по повышению явки – это организация избирательных участков на территории Московской области, чтобы дачники не выбирали между выборами и отдыхов на природе. Кроме того, время работы избирательных участков увеличено на два часа — до 22:00.
По данным газеты «Ведомости», для Сергея Собянина на выборах будут подобраны «удобные» соперники. По некоторым данным, в выборах примет участие председатель совета директоров «СУ-155» Михаил Балакин. Оппозицию, возможно, будет представлять журналист Антон Красовский, который ранее сообщил о своих планах баллотироваться в мэры Москвы и назвал себя «открытым» гей-активистом.
Принять участие в выборах мэра Москвы также планируют оппозиционеры Илья Яшин, Дмитрий Гудков и лидер столичного отделения «Яблока» Сергей Митрохин. Однако они могут не пройти муниципальный фильтр. Ранее в московском отделении «Единой России», которая имеет большинство в муниципальных советах, заявили, что не будут помогать кандидатам от оппозиции с прохождением фильтра.