В Екатеринбурге бюджетников обязали принять участие в праймериз «Единой России»
В Екатеринбурге сотрудников одной из городских больниц обязали явиться на праймериз «Единой России» по выбору кандидатов в депутаты гордумы. За неявку медперсоналу пригрозили лишением премии ко Дню медицинского работника
В Екатеринбурге сотрудников одной из городских больниц обязали явиться на праймериз «Единой России» по выбору кандидатов в депутаты гордумы. За неявку медперсоналу пригрозили лишением премии ко Дню медицинского работника.
Объявления о проведении праймериз «Единой России» появились в больнице на этой неделе. В них говорится, что каждому медику будут вручены приглашения с номером и адресом избирательного участка. После голосования они обязательно должны позвонить и сообщить об участии в праймериз «заведующему подстанцией», сообщает «Ura.ru».
Читатели портала в комментариях сообщают, что аналогичные объявления появились и в школах. В них бюджетников обязывают прийти на участки к их открытию, в 8 часов утра.
В пресс-службе администрации Екатеринбурга объявления об обязательной явке на праймериз партии власти назвали провокацией.