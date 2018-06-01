Меню
Политика
Раз Собянин, два Собянин ... будет денежка
Политика
01 июня 13:58

В Екатеринбурге бюджетников обязали принять участие в праймериз «Единой России»

В Екатеринбурге сотрудников одной из городских больниц обязали явиться на праймериз «Единой России» по выбору кандидатов в депутаты гордумы. За неявку медперсоналу пригрозили лишением премии ко Дню медицинского работника

Фото: kazanreporter.ru

В Екатеринбурге сотрудников одной из городских больниц обязали явиться на праймериз «Единой России» по выбору кандидатов в депутаты гордумы. За неявку медперсоналу пригрозили лишением премии ко Дню медицинского работника.

Объявления о проведении праймериз «Единой России» появились в больнице на этой неделе. В них говорится, что каждому медику будут вручены приглашения с номером и адресом избирательного участка. После голосования они обязательно должны позвонить и сообщить об участии в праймериз «заведующему подстанцией», сообщает «Ura.ru».

Читатели портала в комментариях сообщают, что аналогичные объявления появились  и в школах. В них бюджетников обязывают прийти на участки к их открытию, в 8 часов утра.

В пресс-службе администрации Екатеринбурга объявления об обязательной явке на праймериз партии власти назвали провокацией.

Материалы по теме
«Единая Россия» подарила химкинскому обществу слепых тактильный портрет Путина
В «Единой России» увидели предпосылки для обвала рейтинга партии
Бывшего пермского депутата задержали по делу об избиении диджея Smash
Сейчас на главной
Горячие новости
«Это караул»
В российских городах прошли стихийные акции протеста в связи со стремительным ростом цен на бензин и дизельное топливо. За прошлую неделю цены выросли в среднем на рубль, после чего правительство пообещало снизить акцизы на топливо
пенсионная реформа
Дожить до пенсии и умереть
Удивительно, о грядущем повышении пенсионного возраста федеральные каналы как в рот воды набрали – а вся страна уже об этом слышала. И понятное дело, такие вести вызывают беспокойство простых граждан – особенно на фоне недомолвок и слухов.
Горячие новости
Правительство снизит пошлины на топливо на месяц раньше
Российское правительство снизит акцизы на бензин и дизельное топливо на месяц раньше, чтобы стабилизировать цены. С 1 июня акцизы на бензин снизятся на 3 тысячи рублей за тонну, а на дизтопливо – на 2 тысячи рублей
Горячие новости
Губернаторов обязали смотреть «прямую линию» с президентом. Он может позвонить любому из них
В ходе «Прямой линии» с Владимиром Путиным, которая пройдет 7 июня, глава государства впервые будет напрямую связываться по телефону с губернаторами для обсуждения той или иной проблемы
Горячие новости
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил направить пенсионные деньги в наноиндустрию
Госкорпорация «Роснано» направила в правительство и Центробанк предложение об использовании пенсионных накоплений граждан для инвестиций в наноиндустрию
Горячие новости
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан объявил об отставке
Зинедин Зидан объявил об уходе в отставку. Наставник заявил, что клубу нужны перемены и другая методология работы, чтобы команда продолжала побеждать в различных турнирах
Горячие новости
Нефтяники пообещали не повышать цены на топливо
Руководители крупнейших в России нефтяных компаний пообещали не повышать цены на бензин и дизельное топливо. Соответствующая договоренность была достигнута на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака
Авторская колонка
Августейшая особа
После чемпионата мира нас ожидает то же, что в марте четырнадцатого: обострение внешнеполитической повестки и судьбоносный захват чего-нибудь небольшого, но духоподъемного. Тут ведь в чем штука: они наконец поняли, что он любит и чего не любит больше всего.
Быков Дмитрий
Сбербанк
Писать правду – себе дороже
Оказывается, об отечественных национальных достояниях говорить и писать плохо нельзя. Компания Sberbank CIB уволила своего аналитика Александра Фэка, одного из авторов отчета с критикой в адрес руководителей госкомпаний «Газпром» и «Роснеф
Горячие новости
А но ночам мне снится конь
Депутат Законодательного собрания Камчатского края от партии «Справедливая Россия» Михаил Пучковский обратился к местным властям с просьбой организовать место для парковки его коня у здания правительства
Горячие новости
Здоровее будем
Министерство здравоохранения России предложило на одни сутки запретить продажу сигарет в рамках Всемирного дня без табака. Соответствующее предложение ведомство направило властям всех регионов страны
Горячие новости
Осторожно, двери закрываются
В России более 110 тысяч лифтов, установленных в жилых домах, отработали свой нормативный срок службы и теперь представляют угрозу для жизни людей. Износ лифтового парка приводит к гибели или травмированию десятков людей ежегодно
Горячие новости
Школьное питание в кредит
Учеников омской школы заставляли расплачиваться за обеды в столовой кредитными картами банка «Авангард». Карты должны были оформить родители школьников. При этом в документе были прописаны не все условия контракта. Если на карте не было денег, то банк взимал 36% годовых от суммы перерасхода
Горячие новости
Убийство Аркадия Бабченко оказалось инсценировкой
Российский журналист Аркадий Бабченко, якобы убитый в Киеве вечером 29 мая, оказался жив. Его убийство было инсценировкой с целью предотвратить реальное убийство журналиста. В Киеве заявили, что Бабченко якобы пытались ликвидировать российские спецслужбы
Горячие новости
Пост сдал – пост принял
Российские политологи сообщили о росте случаев назначения на руководящие должности детей высокопоставленных чиновников. Практика продвижения по службе отпрысков чиновников была в нашей стране всегда, но в последнее время эта тенденция заметно усилилась
Авторская колонка
И даже не думайте, что ваш беспредел сойдет с рук!
Несколько дней назад забрала свои вещи из Кунцевского следственного отдела, которые были изъяты во время обыска весной 2017 года: ноутбук, диски с песнями, книги по психологии, художественные книги, стихи, флеш накопители, блокноты.
Никитова Ольга
коррупция
Дело Ликсутова живет и процветает – но пока не расследуется
Когда в нашей стране больших бизнесменов подозревают в крупных хищениях бюджетных средств, их порой не спасают ни деньги, ни связи, ни громкие имена. Если дана отмашка сверху – уже не выплыть.
Горячие новости
В Киеве застрелили журналиста Аркадия Бабченко
В Киеве застрелили российского журналиста Аркадия Бабченко. Его нашли с огнестрельными ранениями около входа в квартиру. Уголовное дело по факту убийства журналиста возбудили и украинские и российские следователи