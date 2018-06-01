Меню
Политика
Как извлечь выгоду от покупки заграничной недвижимости
Политика
01 июня 07:59

Губернаторов обязали смотреть «прямую линию» с президентом. Он может позвонить любому из них

В ходе «Прямой линии» с Владимиром Путиным, которая пройдет 7 июня, глава государства впервые будет напрямую связываться по телефону с губернаторами для обсуждения той или иной проблемы

В ходе «Прямой линии» с Владимиром Путиным, которая пройдет 7 июня, глава государства впервые будет напрямую связываться по телефону с губернаторами для обсуждения той или иной проблемы. В этой связи Кремль рекомендовал главам всех регионов находиться в этот день на рабочих местах.

Планируется, что Владимир Путин будет в прямом эфире сообщать губернаторам о проблемах, которые была озвучены гражданами. Помимо губернаторов президент может позвонить и членам правительства.

В связи с новым форматом проведения «прямой линии» с гражданами, Кремль настоятельно рекомендовал главам регионов быть на рабочем месте и смотреть эфир, сообщает РБК.

Отметим, что в предыдущие годы рекомендаций смотреть прямую линию с президентом чиновникам не поступало. Но в связи с тем, что не все губернаторы оперативно реагировали на озвученные в прямом эфире жалобы граждан, в Кремле решили внести изменения. Теперь президент сразу будет давать поручения региональным руководителям.

Материалы по теме
Президент получил полномочия по регулированию деятельности компаний в условиях санкций
«Волгу» Владимира Путина из лимитированной серии продают за 21 млн рублей
Прямая линия Владимира Путина с россиянами состоится 7 июля
Сейчас на главной
Горячие новости
«Это караул»
В российских городах прошли стихийные акции протеста в связи со стремительным ростом цен на бензин и дизельное топливо. За прошлую неделю цены выросли в среднем на рубль, после чего правительство пообещало снизить акцизы на топливо
пенсионная реформа
Дожить до пенсии и умереть
Удивительно, о грядущем повышении пенсионного возраста федеральные каналы как в рот воды набрали – а вся страна уже об этом слышала. И понятное дело, такие вести вызывают беспокойство простых граждан – особенно на фоне недомолвок и слухов.
Горячие новости
Правительство снизит пошлины на топливо на месяц раньше
Российское правительство снизит акцизы на бензин и дизельное топливо на месяц раньше, чтобы стабилизировать цены. С 1 июня акцизы на бензин снизятся на 3 тысячи рублей за тонну, а на дизтопливо – на 2 тысячи рублей
Горячие новости
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил направить пенсионные деньги в наноиндустрию
Госкорпорация «Роснано» направила в правительство и Центробанк предложение об использовании пенсионных накоплений граждан для инвестиций в наноиндустрию
Горячие новости
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан объявил об отставке
Зинедин Зидан объявил об уходе в отставку. Наставник заявил, что клубу нужны перемены и другая методология работы, чтобы команда продолжала побеждать в различных турнирах
Горячие новости
Нефтяники пообещали не повышать цены на топливо
Руководители крупнейших в России нефтяных компаний пообещали не повышать цены на бензин и дизельное топливо. Соответствующая договоренность была достигнута на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака
Авторская колонка
Августейшая особа
После чемпионата мира нас ожидает то же, что в марте четырнадцатого: обострение внешнеполитической повестки и судьбоносный захват чего-нибудь небольшого, но духоподъемного. Тут ведь в чем штука: они наконец поняли, что он любит и чего не любит больше всего.
Быков Дмитрий
Сбербанк
Писать правду – себе дороже
Оказывается, об отечественных национальных достояниях говорить и писать плохо нельзя. Компания Sberbank CIB уволила своего аналитика Александра Фэка, одного из авторов отчета с критикой в адрес руководителей госкомпаний «Газпром» и «Роснеф
Горячие новости
А но ночам мне снится конь
Депутат Законодательного собрания Камчатского края от партии «Справедливая Россия» Михаил Пучковский обратился к местным властям с просьбой организовать место для парковки его коня у здания правительства
Горячие новости
Здоровее будем
Министерство здравоохранения России предложило на одни сутки запретить продажу сигарет в рамках Всемирного дня без табака. Соответствующее предложение ведомство направило властям всех регионов страны
Горячие новости
Осторожно, двери закрываются
В России более 110 тысяч лифтов, установленных в жилых домах, отработали свой нормативный срок службы и теперь представляют угрозу для жизни людей. Износ лифтового парка приводит к гибели или травмированию десятков людей ежегодно
Горячие новости
Школьное питание в кредит
Учеников омской школы заставляли расплачиваться за обеды в столовой кредитными картами банка «Авангард». Карты должны были оформить родители школьников. При этом в документе были прописаны не все условия контракта. Если на карте не было денег, то банк взимал 36% годовых от суммы перерасхода
Горячие новости
Убийство Аркадия Бабченко оказалось инсценировкой
Российский журналист Аркадий Бабченко, якобы убитый в Киеве вечером 29 мая, оказался жив. Его убийство было инсценировкой с целью предотвратить реальное убийство журналиста. В Киеве заявили, что Бабченко якобы пытались ликвидировать российские спецслужбы
Горячие новости
Пост сдал – пост принял
Российские политологи сообщили о росте случаев назначения на руководящие должности детей высокопоставленных чиновников. Практика продвижения по службе отпрысков чиновников была в нашей стране всегда, но в последнее время эта тенденция заметно усилилась
Авторская колонка
И даже не думайте, что ваш беспредел сойдет с рук!
Несколько дней назад забрала свои вещи из Кунцевского следственного отдела, которые были изъяты во время обыска весной 2017 года: ноутбук, диски с песнями, книги по психологии, художественные книги, стихи, флеш накопители, блокноты.
Никитова Ольга
коррупция
Дело Ликсутова живет и процветает – но пока не расследуется
Когда в нашей стране больших бизнесменов подозревают в крупных хищениях бюджетных средств, их порой не спасают ни деньги, ни связи, ни громкие имена. Если дана отмашка сверху – уже не выплыть.
Горячие новости
В Киеве застрелили журналиста Аркадия Бабченко
В Киеве застрелили российского журналиста Аркадия Бабченко. Его нашли с огнестрельными ранениями около входа в квартиру. Уголовное дело по факту убийства журналиста возбудили и украинские и российские следователи
Горячие новости
Обуза для государства
Депутат городской думы Екатеринбурга Николай Косарев в интервью региональному изданию посетовал на том, что россияне со слабым здоровьем и инвалидностью доставляют «много хлопот государству»