Губернаторов обязали смотреть «прямую линию» с президентом. Он может позвонить любому из них
В ходе «Прямой линии» с Владимиром Путиным, которая пройдет 7 июня, глава государства впервые будет напрямую связываться по телефону с губернаторами для обсуждения той или иной проблемы
В ходе «Прямой линии» с Владимиром Путиным, которая пройдет 7 июня, глава государства впервые будет напрямую связываться по телефону с губернаторами для обсуждения той или иной проблемы. В этой связи Кремль рекомендовал главам всех регионов находиться в этот день на рабочих местах.
Планируется, что Владимир Путин будет в прямом эфире сообщать губернаторам о проблемах, которые была озвучены гражданами. Помимо губернаторов президент может позвонить и членам правительства.
В связи с новым форматом проведения «прямой линии» с гражданами, Кремль настоятельно рекомендовал главам регионов быть на рабочем месте и смотреть эфир, сообщает РБК.
Отметим, что в предыдущие годы рекомендаций смотреть прямую линию с президентом чиновникам не поступало. Но в связи с тем, что не все губернаторы оперативно реагировали на озвученные в прямом эфире жалобы граждан, в Кремле решили внести изменения. Теперь президент сразу будет давать поручения региональным руководителям.