Камчатский депутат из-за высоких цен на бензин будет ездить на работу на лошади
Депутат Законодательного собрания Камчатского края от партии «Справедливая Россия» Михаил Пучковский обратился к местным властям с просьбой организовать место для парковки его коня у здания правительства
Депутат Законодательного собрания Камчатского края от партии «Справедливая Россия» Михаил Пучковский обратился к местным властям с просьбой организовать место для парковки его коня у здания правительства. Народный избранник заявил, что из-за резкого скачка цен на бензин на работу он теперь планирует ездить на лошади.
Депутат от «Справедливой России» написал официальное заявление на имя губернатора края Владимира Илюхина, спикера Заксобрания Валерия Раенко и начальника ГИБДД Александра Якушева, в котором напомнил, что в его обязанности входит присутствие на сессиях краевого парламента.
«Принимая во внимание цены на бензин и продукты, я пришел к выводу, что возможности приехать к зданию правительства Камчатского края у меня, как у рядового пенсионера, нет. Поэтому вынужден в качестве средства передвижения использовать мерина по кличке Ракета», - говорится в письме Михаила Пучковского, которое цитирует издание «Кам24».
Народный избранник попросил власти определить место парковки мерина и обеспечить коновязь у здания правительства на период ближайшей сессии, которая состоится в третьей декаде июня.
Михаил Пучковский является депутатом Законодательного собрания на неосвобожденной основе, поэтому зарплату не получает. Депутат получает только пенсию, а проживает в частном доме за пределами Петропавловска-Камчатского. В его приусадебном хозяйстве имеется несколько лошадей.