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Политика
30 мая 14:44

Дети высокопоставленных чиновников будут все чаще занимать важные государственные посты

Российские политологи сообщили о росте случаев назначения на руководящие должности детей высокопоставленных чиновников. Практика продвижения по службе отпрысков чиновников была в нашей стране всегда, но в последнее время эта тенденция заметно усилилась

Фото: soz.bio

Российские политологи сообщили о росте случаев назначения на те или иные руководящие должности детей высокопоставленных чиновников. Практика продвижения по службе отпрысков чиновников была в нашей стране всегда, но в последнее время эта тенденция заметно усилилась.

В новом докладе фонда «Петербургская политика» под названием «Преемники 2.0 (аристократы)» сообщается, что пока практика продвижения детей и других членов семьи на высокие посты в госслужбе и в бизнесе распространена далеко не тотально, но очевидно, что такая тенденция нарастает.

«Психологические и политические барьеры на ее пути постепенно исчезают», - отмечают политологи.

Согласно прогнозу экспертов, кадровые конкурсы в будущем будут проводиться лишь за средние управленческие позиции. При этом победители конкурсов будут допущены лишь к управлению, но не к контролю над активами и ресурсами, сообщает «Дождь».

Последним примером «аристократической» модели в управлении политологи называют назначение сына главы Совета Безопасности России Николая Патрушева Дмитрия министром сельского хозяйства.

Профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин отметил, что в России сейчас влиятельные люди ориентированы не на то, чтобы развивать государство, а на то, чтобы получать ренту с тех должностей, которые они занимают. «Родители уже свое получили, теперь очередь детей», - заявил эксперт.

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