Звезды Instagram массово публикуют однотипные хвалебные посты о мэре Москвы
Звезды шоу-бизнеса и популярные блогеры благодарят г-на Собянина за благоустройство города, шикарные парки, продвинутые школы и т.д. Не удержалась от похвалы Сергея Семеновича даже бывший кандидат в президенты Ксения Собчак
За три месяца до выборов мэра Москвы в социальной сети Instagram стали появляться однотипные хвалебные посты о деятельности действующего градоначальника Сергея Собянина. Звезды шоу-бизнеса и популярные блогеры благодарят г-на Собянина за благоустройство города, шикарные парки, продвинутые школы и т.д. Не удержалась от похвалы Сергея Семеновича даже бывший кандидат в президенты Ксения Собчак, которая во время выборов активно критиковала действующую власть.
Однотипные посты об успехах Сергея Собянина на посту мэра Москвы опубликованы в Instagram в общим хэштегом #ЗаСобянина, а в самих текстах содержится ссылка на аккаунт градоначальника.
Так, например, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прямо написал, что 9 сентября будет голосовать за Собянина, а после выборов пойдет пешком домой и будет «кайфовать от красоты города».
Популярный у молодежи певец Егор Крид «выразил respect» общественному движению #ЗаСобянина за то, что Москва «развивается и, точно, оставит неравнодушными всех туристов и жителей столицы», сообщает «Медуза».
Актриса и телеведущая Лариса Гузеева отметила, что Москва с каждым годом «все прекраснее и современнее, потому что им занимается человек, которому не пох, зачеркнуто! Не все равно!». «Для тех, кто не в курсе - СС Собянин! А всем несогласным - чемодан, вокзал и далее в меру своих желаний и финансов», - пояснила актриса.
Певец и композитор Дмитрий Маликов написал, что очень любит сегодняшнюю Москву. «Руководство города много сделало в последнее время, чтобы #мояМосква стала одним из лучших городов на Земле!», - пишет Маликов.
Комик Максим Галкин рассказал о беспрецедентном проекте «Московское долголетие», в реализации которого помогают московские власти, а певица Елена Темникова отметила, что «замена плитки – это реально тяжело», но зато теперь можно гулять по широким пешеходным зонам и понимать «какой это кайф».
Блогер Алена Водонаева поблагодарила Сергея Собянина за столичные школы, которые «больше напоминают современные научные центры», а телеведущая Елена Малышева назвала столичного мэра «особенным человеком» и похвалила столичную медицину, которая стала «как в Европе и Америке».
Многие пользователи социальной сети в комментариях под постами о Сергее Собянине и «преобразившейся Москве» обинили звезд и блогеров в «продажности» и отметили, что за похвалу им хорошо заплатили. Однако больше всего от пользователей Instagram досталось Ксении Собчак, которая репостнула сообщение Натальи Водяновой о том, что ее благотворительный фонд «Обнаженные сердца» получил отдельное здание, в котором будет открыт Центр ранней помощи для малышей с особенностями развития и обучающий центр для специалистов в Москве.
«Большое спасибо мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину @mossobyanin за помощь! Теперь еще больше ребят с нарушениями развития и их семей получат эффективную поддержку, а еще больше специалистов из столицы и других городов России пройдут стажировки и обучатся современным программам помощи с доказанной эффективностью», - говорится в посте Водяновой.
Подписчики Ксении Собчак расценили публикацию поста как пиар мэра Москвы Сергея Собянина и раскритиковали бывшего кандидата «против всех». «Значит, прав был Навальный. Денег вам дали за участие в выборах, вы и воспользовались удобненькой ситуацией - поучаствовали во всероссийском … (обмане)», - написал один из пользователей.
Отметим, что еще в апреле Ксения Собчак поддерживала выдвижение на пост мэра Москвы бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова.