Муфтият Ингушетии отлучил от мусульманской общины главу республики
Муфтият Ингушетии отлучил руководителя республики Юнус-Бека Евкурова от мусульманской общины. Причиной отлучения высокопоставленного чиновника является «практикуемая им дискриминация в отношении духовенства республики»
Муфтият Ингушетии отлучил руководителя республики Юнус-Бека Евкурова от мусульманской общины. Причиной отлучения высокопоставленного чиновника является «практикуемая им дискриминация в отношении духовенства республики».
Решение муфтията означает, что мусульманам не рекомендуется участвовать в свадебных, погребальных и прочих мероприятиях, связанных с главой Ингушетии, сообщает издание «Кавказ. Реалии».
В официальном заявлении Духовного центра мусульман Ингушетии говорится о том, что притеснение муфтията со стороны властей республики продолжаются последние три года. Так, например, в феврале глава Ингушетии потребовал контролировать проповеди в мечетях республики с помощью камер видеонаблюдения, чтобы не допустить «политизации проповеднической деятельности». А после изъятия судом земли духовенства под строительство мечети в Магасе муфтият принял решение об отлучении Юнус-Бека Евкурова.
Помощник муфтия Ингушетии Мухаммад Хаштыров пояснил, что духовенство выступает не против власти в целом, а против действий определенного чиновника.
«Практика отлучения от общества придумана не нами. Это практикуется по всему миру еще с древнейших времен… Для здорового человека с нормальной психикой это является сильнейшим ударом. Община говорит, что не желает с ним иметь никаких дел. Мы не идем к нему на похороны, на свадьбы и другие мероприятия. Мы не хотим с ним общаться никак. Это и есть мера общественного давления», - заявил Хаштыров.