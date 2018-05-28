Картошка в мундире
Сын друга Путина и экс-руководителя ФСБ Николая Патрушева Дмитрий, доведший Россельхозбанк до жалкого состояния и замешанный в массе коррупционных скандалов, стал новым министром сельского хозяйства
Мне б сына непутевого пристроить
Премьер-министр Дмитрий Медведев предложил президенту Владимиру Путину назначить главой Министерства сельского хозяйства председателя правления Россельхозбанка Дмитрия Патрушева – сына нынешнего секретаря Совета безопасности Николая Патрушева. В этот же день Путин указ о назначении Патрушева-младшего главой Минсельхоза подписал. Формальность, которая, видимо, была оговорена заранее. Примерно как «забронируй мне на автобус пару мест для моих – остальных рассаживай, как хочешь».
Назначение Дмитрия Патрушева главой Минсельхоза для многих участников отрасли стало неожиданным. В качестве министра Патрушев будет работать с Алексеем Гордеевым, назначенным на пост вице-премьера по сельскому хозяйству. Старый зубр будет курировать молодого «птенца».
Президент Национального плодоовощного союза Сергей Королев отмечает, что Патрушев имеет большой опыт в АПК и как глава Россельхозбанка хорошо знаком с системой финансирования отрасли. Его приход в Минсельхоз позволит решить все вопросы, связанные с финансированием и оформлением льготного кредитования в сельском хозяйстве, рассчитывает Королев.
Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев тоже оценил назначение Патрушева очень позитивно. «Когда Патрушев возглавил Россельхозбанк, объем кредитования и глубина кредитования рыбохозяйственных предприятий существенно увеличились», – сказал он.
Судя по всему, положительность в назначении Патрушева главой Минсельхоза для многих руководителей больших отраслевых предприятий видится прежде всего в получении через него выгодных кредитов.
А ведь когда правительство только формировалось, специалисты в своем большинстве предполагали, что министром сельского хозяйства станет Алексей Гордеев. Много можно и про него говорить – в том числе, не в самых радужных тонах. Но, по крайней мере, тот хоть по статусу подходил на должность. Однако…
«Что касается Гордеева, то ему просто не повезло, – говорит политолог Аббас Галлямов. – У Путина есть товарищ, сын которого делает бизнес в сельском хозяйстве, поэтому новому старому вице-премьеру придется потесниться».
Плохому банкиру деньги из бюджета не мешают
Дмитрий Патрушев к сельскому хозяйству, конечно, отношение имел и до нового назначения. Но лишь с точки зрения финансов.
В 2010-м его назначили руководить «Россельхозбанком». Итоги его работы стали видны уже через несколько лет – даже несмотря на то, что банк попал под секторальные санкции из-за Украины и Крыма в 2014 году, в минус он пошел куда быстрее всех остальных финансовых структур и за год продемонстрировал наихудший результат среди всех госбанков.
Известно, что в 2016-м убыток банка (согласно официальной отчетности) составил без малого 59 млрд. руб, а годом раньше – и вовсе почти 70 млрд. руб. Это, впрочем, не помешало Дмитрию Патрушеву стать лауреатом премии «Банкир года» по версии Ассоциации российских банков (АРБ).
«В целом, у «Россельхозбанка» был существенный показатель неэффективности, – подводит итог правлению Патрушева-сына экономист Татьяна Куликова. – Государство довольно много денег туда вкладывало, но совсем не факт, что эти деньги с максимально возможным КПД использовались. Убыток банка был вызван неэффективностью в его работе. Они помогают многим проектам сельского хозяйства, но не факт, что эти проекты выбираются правильно».
Возможно, имеется в виду тот факт, что банк неоднократно обвиняли в том, что, будучи созданным для кредитования сельского хозяйства, он выдавал кредиты на недвижимость и автомобили – причем нередко акционерам самого банка.
Учитывая, что Минсельхоз прочили в управление Алексею Гордееву, назначение Дмитрия Патрушева интригует, но только на первый взгляд. «Я восхищен, – язвит политолог Кирилл Рогов. – Видимо, надо ожидать и других таких назначений на основе семейственности».
Собственно, слово «клановость» или «семейственность» звучит от многих экспертов. «Назначение Патрушева – это серьезная политическая ошибка», – уверен Аббас Галлямов.
Придя в РСХБ в 2010-м, 34-летний Патрушев сразу повел агрессивную кадровую политику. Быстро сменил руководителей большинства филиалов банка. «Против 11 из тех, кого мы заменили, возбуждены уголовные дела», – рассказывал он в СМИ. Всего же было возбуждено 1500 уголовных дел, 68 из которых – против сотрудников банка, остальные – против клиентов. Общий ущерб от их действий Патрушев оценивал в 23,5 млрд руб.
При этом, однако, никто не спешил подчитывать ущерб простых людей, пострадавших от действий сотрудников банка, которые оформляли на граждан фиктивные кредитные договора и после с бедолаг требовали вернуть десятки и сотни тысяч рублей, которых они не брали.
Якутия, Дальний Восток, Сибирь, Центральный округ – эксперты в один голос говорят, что в РСХБ такое было поставлено на поток.
А с другой стороны, чтобы реально взять кредит, имеется в виду выгодный кредит, требовалось в среднем «откатить» сотрудникам банка от 20 до 50% от суммы займа.
Так что, первоначальная чистка «авгиевых конюшен» в РСХБ так и не позволила Дмитриеву Патрушеву создать для себя образ человека, который борется с коррупцией. Более того, его самого не раз называли участником коррупционных схем, которые практиковались в госбанке. И все это на фоне того, что банк все последние года только и делал, что пытался лихорадочно латать дыры в своих финансах, возникающие из-за крайнего непрофессионализма руководства финансового учреждения. И это при том, что все это время банк просто «питался» бюджетными миллиардами: с 2009 по 2015 год государство вложило РСХБ почти 250 млрд рублей!
В 2012 году глава Минфина Антон Силуанов оценивал проблемные активы банка на 150 млрд рублей. У экспертов есть все основания полагать, что с годами ситуация только ухудшилась. В 2014 году почти треть кредитов банка была признана проблемными или, как минимум, сомнительными. Притворяться успешным банк перестал только в конце 2015 года, когда оказалось, что РСХБ получил по итогам года рекордный убыток почти в 70 млрд рублей против 45,4 млрд рублей годом ранее.
В 2017 году ситуация немного меняется, РСХБ заявляет уже о чистой прибыли в 1,7 млрд рублей. Но за счет чего? Скорее всего, благодаря новым вкладам (рост на 29%) и процентам, получаемым по выданным кредитам (общий объем кредитования предприятий АПК вырос на 2,9%).
Вот и выходило, что Патрушев-сын, проявив начальную энергию на посту главы РСХБ, уселся на ту же нишу, что и его предшественники – продолжил тянуть деньги из государства.
К примеру, в мае 2015 года российское правительство подписало распоряжение о докапитализации Россельхозбанка на 10 млрд руб. Эти деньги помогли банку компенсировать убытки, накопленные с начала 2015 года, в размере 9,2 млрд руб.
Затем, в июне 2015 года, руководство РСХБ опять попросило пополнить капитал на 35 млрд руб. до конца 2015 года.
При этом на момент прошения дополнительных 35 млрд.руб., в РСХБ из 1,4 трлн руб. всего портфеля банка 429 млрд руб. (31%) приходилось на проблемные кредиты, а также на те займы, качество которых вызывает вопросы.
Годом ранее ситуация в Россельхозбанке была не лучше. Все дело в том, что в 2014 году РСХБ получил от государства 30 млрд руб.: 5 млрд за счет допэмиссии и 25 млрд за счет конвертации субординированного кредита ВЭБa. Это помогло банку создать резервы на 56 млрд руб., а капитал банка сократился до 198 млрд руб.
Получается, что Дмитрий Патрушев решал проблемы управляемого им банка за счет дотаций из бюджета. Фактически, Россельхозбанк превратился в «финансового нахлебника». Да еще какого – под руководством Патрушева размер кредитного портфеля превысил капитал банка на 1 трлн рублей!
Наверное, именно поэтому ФСБ засекретило информацию о проблемных кредитах Россельхозбанка. Теперь инфа о том, что сын друга президента фактически разорил одно из крупнейших государственных финансовых учреждений, составляет государственную тайну.
Об уходе Дмитрия Патрушева из РСХБ говорили в течение всего последнего года, сватая в самые разные места – даже в совет директоров РЖД. Не думаю, что руководство железной дороги обрадовало бы известие, что их ряды пополнит менеджер, под руководством которого накопленный убыток РСХБ на 30 сентября 2017 года составлял 206,458 млрд рублей. А собственный капитал банка на ту же дату – всего 178,201 млрд. рублей. Более того, кредитный портфель банка в значительной степени состоял из безнадежных долгов – тех, которые набрали фермеры, не выдержавшие конкуренции с крупными агропромышленными комплексами, курируемыми окружением тогдашнего главы Минсельхоза Александра Ткачева.
По идее, РСХБ имело бы смысл санировать, но в случае с госбанком это не имеет смысла – значит, остается вечная докапитализация, затыкание дыр бюджетными средствами под видом государственного финансирования сельского хозяйства.
Скандалы на грани коррупции
Есть у РСХБ во времена правления им Патрушева и «темные пятна». Например Россельхозбанк кредитовал фирмы печально знаменитой бандитской семейки Цапков, например, принадлежащий ОПГ – ООО «Артекс-Агро».
Знаменит РСХБ и своими рейдерскими захватами сельхозпредприятий – когда под выдачу кредитов предприниматели попадали к банку в настоящую кабалу и очень часто лишались своего бизнеса, а иногда и свободы. История с агрохолдингом «Изумрудная страна» из Алтайского края, перспективным птицеводческим хозяйством «Акашево из Марий-Эл, рыбопромышленным комплексом «Синие море» и группы сахарных заводов «Евросервис» с Кубани – тому лишь несколько из очень многих примеров.
При этом в отношении многих бизнесменов на пустом месте возбуждались или вовсе стряпались уголовные дела, которые курировала ФСБ – этакий силовой «партнер» «Россельхозбанка» в большинстве его рейдерских историй.
Понятно, что захваты чужого бизнеса не подразумевали его разорения. Бизнес просто передавался другим «заинтересованным лицам», которые гасили чужие долги перед РСХБ – в том числе, и за счет новых кредитов в этом же банке.
Как неоднократно отмечали российские СМИ, «очевидно, топ-менеджеры филиалов Россельхозбанка уже давно превратили РСХБ в средство для собственной наживы. Видимо, только со сменой всего руководства банка хищения в РСХБ смогут прекратиться». Конечно, если при этом удастся разорвать связку между РСХБ, с одной стороны, и прикормленными силовиками и чекистами, с другой.
Конечно, кто-то скажет - как же так, ведь РСХБ главный благодетель российских крестьян и АПК в целом! Одних кредитов выдал на 1,2 триллиона рублей. Прибыль по 2 млрд в год получает, несколько дней назад допэмиссию акций на 20 млрд рублей зарегистрировал. Все как у людей.
Все да не все. До 2010 года РСХБ действительно вел предсказуемую политику, учитывая последствия финансового и экономического кризиса, в который ухнула страна. Все изменилось со сменой руководства учреждения, когда его возглавил сын экс-главы ФСБ Дмитрий Патрушев. С этого момента РСХБ превратился в настоящего рейдера. Одно за другим посыпались дела против крупнейших и проверенных заемщиков в регионах России. Банк начал требовать досрочный возврат кредитов, пачками подавать иски, инициировать псевдогромкие расследования. У тех, кто не мог вовремя вернуть долги, просто отбирали активы. А кого-то и «закрывали».
А еще Дмитрия Патрушева уличали в том, что Россельхозбанк кредитует связанные с семьей Патрушевых фирмы. К примеру, РСХБ давал кредиты «Агро-Лайну», которым руководит родственник Алексея Патрушева, а он, в свою очередь, приходится племянником Николаю Патрушеву!
По мнению экспертов, тот факт, что Россельхозбанк помогает «семейному бизнесу Патрушевых», говорит о том, что главу РСХБ можно заподозрить в злоупотреблении служебным положением.
Однако, Дмитрия Николаевича никто даже не думал трогать. Хотя суммы похищенных в банке денег за время его правления могут исчисляться десятками миллиардов рублей. Только на конец сентября 2012 года общая сумма похищенных и отмытых средств в Россельхозбанке превышала 5 млрд рублей – и это только за первые 2 года после прихода Патрушева.
Такое ощущение, что проведя чистку старых «проворовавшихся» кадров, новый начальник дал волю новым менеджерам. В Свердловской области идет следствие по уголовному делу по факту злоупотреблений руководства регионального филиала Россельхозбанка на общую сумму в 3 млрд. руб., в том числе, на 250 млн. руб. невозвратных кредитов.
В Ярославской области Следственный комитет РФ сообщал о возбуждении уголовного дела против главы ярославского филиала государственного «Россельхозбанка» Андрея Лебедева и «иных неустановленных лиц». Дело заведено по статье «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия» (ч.2 ст. 201) УК РФ.
По версии следствия, в 2010-2011 годах, действуя в нарушение нормативных документов ОАО «Россельхозбанк», Лебедев незаконно распорядился выдать кредиты двум организациям на сумму более 340 миллионов рублей, причинив ущерб банку.
В Самарской области разбирая резонансное дело по отравлению банкира РСХБ Дмитрия Пузикова, якобы его молодой женой, следователи наткнулись на любопытные факты – выяснилось, что погибший в свое время дал взятку представителям федерального руководства Россельхозбанка, чтобы стать председателем банка у себя на малой родине.
Получается, что в окружении Дмитрия Патрушева могли действовать торговцы должностями. Но Дмитрия Пузикова уже не допросить. Как говорится, «концы в воду»…
По мнению экспертов, федеральным властям давно было пора поменять всю «верхушку» РСХБ и отправить Дмитрия Патрушева в отставку. Иначе Россельхозбанк и дальше будет тянуть деньги из государства, демонстрируя колоссальные убытки. Ну, вот и поменяли – теперь Патрушев будет руководить всем сельским хозяйством в стране.
Не публиковал Дмитрий Патрушев в публичном доступе и декларацию. В противном случае в ней могла быть квартира, зарегистрированная в американском штате Иллинойс на имя Dmitry Patrushev, которое созвучно имени нашего героя.
Конечно, теперь, став федеральным чиновников, Дмитрий Николаевич подчистит «хвосты», чтобы предстать перед нами в максимально накрахмаленной манишке. Только поможет ли это недавно посаженной в российские поля картошке вырасти, собраться, попасть в закрома и не сгнить там, так и не успев дойти до потребителя?
Подводя итоги профессиональной деятельности Дмитрия Патрушева за последние 8 лет, мы видим, что наше сельское хозяйство возглавил вчерашний банкир-неудачник с замашками рейдера, погрязшего в скандалах и коррупционных схемах. Но на фоне всех своих многочисленных минусов человек имеет одно неоспоримое преимущество. Он – сын друга президента. Этакая «картошка в мундире». И это, к сожалению, при назначении Дмитрия Патрушева главой Минсельхоза перевесило все остальное.