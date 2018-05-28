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28 мая 11:13

Президент одобрил выдвижение Сергея Собянина и Андрея Воробьева на новые сроки

Президент Владимир Путин одобрил выдвижение на новый срок трех глав регионов и мэра российской столицы. Это губернатор Московской области Андрей Воробьев, губернатор Владимирской области Светлана Орлова, глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт

Фото: korolevriamo.ru

Президент Владимир Путин одобрил выдвижение на новый срок трех глав регионов и мэра российской столицы. Это губернатор Московской области Андрей Воробьев, губернатор Владимирской области Светлана Орлова, глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт и мэр Москвы Сергей Собянин.

В начале июня Владимир Путин встретится с указанными губернаторами. В этом году у них истекает срок полномочий, а глава государства объявит им, что администрация президента поддержит их при выдвижении на новый срок, сообщает РБК.

В минувшие выходные мэр Москвы Сергей Собянин объявил о планах выдвигаться на третий срок. Глава Подмосковья Андрей Воробьев ранее также подтвердил свое намерение баллотироваться в губернаторы. В Кремле отметили, что неутихающий скандал с мусорными свалками в Подмосковье плохо отразился на рейтинге Воробьева, но ситуацию можно исправить в ходе предвыборной кампании при помощи федерального центра.

Вячеслав Шпорт и Светлана Орлова также планируют переизбраться на новые губернаторские сроки.

Губернаторские выборы состоятся в единый день голосования 9 сентября.

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