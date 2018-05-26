Меню
Политика
А и Б сидели на крабЕ
Политика
26 мая 00:30

Владимир Путин пообещал не занимать должность президента больше двух сроков

Президент России Владимир Путин прокомментировал инициативу депутатов из Чеченской республики о продлении президентских полномочий с двух до трех сроков. Глава государства заверил, что будет придерживаться конституционного ограничения по количеству сроков

Фото: buzzfeed.com

Президент России Владимир Путин прокомментировал инициативу депутатов из Чеченской республики о продлении президентских полномочий с двух до трех сроков. Глава государства заверил, что будет придерживаться конституционного ограничения по количеству сроков.

На встрече с руководителями информационных агентств Владимир Путин заявил, что намерен придерживаться нормы Конституции РФ, которая устанавливает ограничение по продолжительности президентских сроков, а именно не более двух подряд.

Участники встречи поинтересовались у Путина, оставит ли он пост президента через шесть лет. «Сейчас у меня второй срок подряд - не более двух сроков подряд», - сказал президент и напомнил, что в 2008 году после двух сроков он оставил этот пост. Напомним, тогда Владимир Путин занял должность премьер-министра на 4 года, а президентом был избран Дмитрий Медведев.

Напомним, в мае парламент Чеченской республики внес на рассмотрение Госдумы законопроект, который разрешает президенту занимать должность три срока подряд. Депутаты отметили, что поправка в Конституцию о президентских сроках «не умаляет демократические основы государства и дает возможность народу определить свое будущее».

Материалы по теме
Липецкий депутат попросил прокуратуру проверить факты нарушения президентом ПДД
Владимир Путин официально вступил в должность президента России
Россияне рассказали об основных претензиях к президенту Владимиру Путину
Сейчас на главной
коррупция
Запах миллиарда заставляет следствие «возбуждаться»
Есть финансовый спор хозяйствующий субъектов – ну или двух столичных бизнесменов вокруг платной стоянки. Цена вопрос – порядка 40 млн. рублей. Согласитесь – не повод самым высоким генералам из МВД, Прокуратуры и Следственного комитета подключаться к конфликту
Авторская колонка
Собянин и строительные олигархи
Вчера жители и депутаты района Тропарево-Никулино вышли на улицу протестовать. Их можно понять — городские власти просто издеваются над людьми.
Яшин Илья
Горячие новости
«Это вопрос этики»
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила против инициативы запретить парламентариям и чиновникам отдыхать за границей. Ранее с таким предложением к властям обратились российские бизнесмены
Горячие новости
«Аэрофлот» начнет вносить авиадебоширов в «черные списки»
Авиакомпания «Аэрофлот» с 4 июля 2018 года официально сможет вносить в «черный список» пассажиров, нарушающих порядок во время полета. Фигурантам «черного списка» будет отказано в перевозке сроком на один год
Горячие новости
Начальника кемеровского управления МЧС задержали по делу о пожаре
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении начальника управления МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова и руководителя отдела надзора управления Григория Терентьева
Горячие новости
Евгений Ройзман сдал пост
Депутаты городской думы Екатеринбурга в пятницу, 25 мая, приняли отставку мэра города Евгения Ройзмана. «За» проголосовали 33 депутата. Еще шесть парламентариев проголосовали против. Евгений Ройзман объяснил свой уход отменой прямых выборов мэра в Екатеринбурге
Горячие новости
Москвич захватил в заложники своих соседей
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту захвата заложников в московском районе Новогиреево. В ходе спецоперации злоумышленника задержали, однако перед этим он успел убить одного из заложников
Горячие новости
Ароматный дым от шашлыков способен вызывать рак
Ученые решили выяснить, сколько ПАУ попадает в организм человека и обнаружили, что концентрация этих вредных веществ была наибольшей у добровольцев, съедавших приготовленное на гриле мясо
Горячие новости
Избирком КЧР опроверг повторное голосование на выборах. Просто многие избиратели носят бороды
Избирательная комиссия Карачаево-Черкессии не нашла нарушений избирательного законодательства во время проведения выборов президента России 18 марта 2018 года. Жалобу на нарушения подала в избирком юрист «Открытой России» Анастасия Буракова
Горячие новости
Чиновников Мособлдумы проверят на причастность к картельному сговору
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила административное дело в отношении участников госзакупок сувениров и подарочных часов для Московской областной думы и структур МЧС России
Горячие новости
Власти возьмут под контроль расходы граждан, чтобы вычислить самозанятых
Министерство труда и социальной защиты планирует взять контроль над доходами всех россиян с целью выявления среди них самозанятых граждан. Последних власти давно пытаются заставить легализоваться и платить сборы
Горячие новости
Вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести корпоративную пенсию
«Мне кажется, незаслуженно забыта тема корпоративных пенсий наряду с государственными. Можно было бы серьезно нормативно поговорить о развитии этой системы», - заявила вице-премьер
Авторская колонка
Без избранных
22 мая глава Екатеринбурга и председатель Екатеринбургской городской Думы Евгений Ройзман подал заявление об отставке. Он заявил, что не желает как глава города принимать участие в приведении Устава Екатеринбурга в соответствие со свежепринятым 3 апреля законом Свердловской области
Шлосберг Лев
Горячие новости
Международная следственная группа выяснила принадлежность «Бука», сбившего малазийский «Боинг»
По данным следствия, зенитно-ракетный комплекс «Бук», сбивший пассажирский самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде Минобороны РФ в Курской области
Горячие новости
Сын главы «Лукойла» возглавил рейтинг самых богатых наследников
Юсуф Алекперов возглавил рейтинг самых богатых наследников России по версии Forbes. Состояние сыны президента нефтяной компании «Лукойл» оценили в 17 млрд долларов. Юсуф является единственным наследником
Горячие новости
Губернаторов Алтайского края и Якутии в июне отправят в отставку
Президент России Владимир Путин может в ближайшее время отправить в отставку главу Якутии Егора Борисова и руководителя Алтайского края Александра Карлина. Отставка губернаторов ожидается в июне
Горячие новости
Нарушения прав человека обошлись России в 2 млрд евро
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с 1998 года взыскал с российских властей почти 2 млрд евро в качестве компенсаций. Большая часть этих компенсаций была назначена по жалобам на пытки и нарушение прав на справедливый суд
Горячие новости
Минкультуры опять перенесло премьеру иностранной картины ради российского мультика
Министерство культуры России в очередной раз решило перенести премьер иностранного фильма ради показа картины отечественного производства. На этот раз жертвой стал американский мультик «Распрекрасный принц»