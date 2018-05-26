Владимир Путин пообещал не занимать должность президента больше двух сроков
Президент России Владимир Путин прокомментировал инициативу депутатов из Чеченской республики о продлении президентских полномочий с двух до трех сроков. Глава государства заверил, что будет придерживаться конституционного ограничения по количеству сроков
Президент России Владимир Путин прокомментировал инициативу депутатов из Чеченской республики о продлении президентских полномочий с двух до трех сроков. Глава государства заверил, что будет придерживаться конституционного ограничения по количеству сроков.
На встрече с руководителями информационных агентств Владимир Путин заявил, что намерен придерживаться нормы Конституции РФ, которая устанавливает ограничение по продолжительности президентских сроков, а именно не более двух подряд.
Участники встречи поинтересовались у Путина, оставит ли он пост президента через шесть лет. «Сейчас у меня второй срок подряд - не более двух сроков подряд», - сказал президент и напомнил, что в 2008 году после двух сроков он оставил этот пост. Напомним, тогда Владимир Путин занял должность премьер-министра на 4 года, а президентом был избран Дмитрий Медведев.
Напомним, в мае парламент Чеченской республики внес на рассмотрение Госдумы законопроект, который разрешает президенту занимать должность три срока подряд. Депутаты отметили, что поправка в Конституцию о президентских сроках «не умаляет демократические основы государства и дает возможность народу определить свое будущее».