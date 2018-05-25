Спикер Совета Федерации выступила против запрета чиновникам отдыхать в недружественных странах
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила против инициативы запретить парламентариям и чиновникам отдыхать за границей. Ранее с таким предложением к властям обратились российские бизнесмены
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила против инициативы запретить парламентариям и чиновникам отдыхать за границей. Ранее с таким предложением к властям обратились российские бизнесмены.
«Я против всех запретов неумных, непродуманных. Нужно заканчивать с запретительной практикой, и, напротив, переходить к практике развития, а не ограничения», - заявила Валентина Матвиенко, слова которой приводит ТАСС.
Спикер Совета Федерации отметила, что отдых чиновников в недружественных странах является вопросом этики, а не запрета. «Никто не может запретить гражданину РФ отдыхать там, где он хочет: это вопрос этики госслужащих, депутатов и сенаторов», - заявила Матвиенко.
Ранее глава ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков обратился к спикерам Госдумы и Совета Федерации Вячеславу Володину и Валентине Матвиенко с предложением запретить российским чиновникам и депутатам отдыхать в странах, которые ввели санкции против РФ.
За нарушение запрета бизнесмены предлагают увольнять чиновников с занимаемых должностей.
«Недопустимо, когда отечественные чиновники проводят свой отпуск в странах, которые ввели в отношении России экономические, политические и "культурные" санкции», - считают бизнесмены.