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24 мая 09:12

Губернаторов Алтайского края и Якутии в июне отправят в отставку

Президент России Владимир Путин может в ближайшее время отправить в отставку главу Якутии Егора Борисова и руководителя Алтайского края Александра Карлина. Отставка губернаторов ожидается в июне

Президент России Владимир Путин может в ближайшее время отправить в отставку главу Якутии Егора Борисова и руководителя Алтайского края Александра Карлина. Отставка губернаторов ожидается в июне.

Врио главы республики Якутия может быть назначен действующий мэр Якутска Айсен Николаев. На должность врио руководителя Алтайского края рассматривается кандидатура одного из региональных чиновников, сообщают «Ведомости».

В случае отставки Егора Борисова и Александра Карлина в Якутии и Алтайском крае 9 сентября пройдут губернаторские выборы.

Причиной увольнения обоих губернаторов называют неудовлетворительные итоги голосования за Владимира Путина на прошедших в марте президентских выборах. У Путина в этих регионах зарегистрировали худшие для него результаты - 64,4% и 64,7% голосов соответственно. Ближайший конкурент Путина Павел Грудинин (кандидат от КПРФ), напротив, показал лучшие результаты - 27,4% и 23,7% соответственно.

«Голосование за Грудинина в Якутии было голосованием против Борисова, а не против Путина: люди думали, что в таком случае Борисова быстрее уберут. По социологии видно, что и от Карлина, и от Борисова устали», - заявил источник издания в Кремле.

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