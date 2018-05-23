Начальник ГУ МЧС по Ставрополью задекларировал 2,5 млрд рублей. Его декларация была оперативно удалена
Высокопоставленные сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) России отчитались о своих доходах и имуществе за 2017 год. самый большой доход задекларировал глава управления по Ставропольскому краю Александр Иваницкий
Высокопоставленные сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) России отчитались о своих доходах и имуществе за 2017 год. самый большой доход задекларировал глава управления по Ставропольскому краю Александр Иваницкий. Правда в открытом доступе декларация чиновника провисела недолго и была удалена.
Руководитель ГУ МЧС России по Ставрополью Александр Иваницкий заработал в 2017 году 2,5 млрд рублей. по сравнению в 2016 годом его доход увеличился в 782 раза. Годом ранее главный ставропольский спасатель задекларировал всего 3,3 млн рублей.
Источник дохода Иваницкий в декларации не раскрывает. В его собственности нет никакой недвижимости, а сам он проживает в квартире супруги. Из имущества он задекларировал только мотоцикл Хонда NSA 700.
РБК направил запрос в МЧС с просьбой прокомментировать источники дохода Александра Иваницкого, но после этого файл с данными о доходах главы ставропольского управления исчез из доступа. В ведомстве на запрос журналистов пока не ответили.
На втором месте по размеру доходов оказался глава управления МЧС по Республике Крым Сергей Шахов, который задекларировал 34,7 млн рублей, что почти в 16 раз больше его дохода в 2016 году. В долевой и личной собственности чиновника есть три квартиры и гараж. Судя по декларациям, он не продавал и не приобретал никакой недвижимости или транспортных средств в 2017 году, поэтому источник его возросших доходов неизвестен.
Тройку самых богатых спасателей замыкает первый замминистра Владимир Степанов с доходом в размере 14,8 млн рублей.
Бывший глава МЧС Владимир Пучков в 2017 году заработал 12,4 млн рублей.
Самый маленький доход указал начальник управления МЧС по Кабардино-Балкарии Михаил Надежин. Он заработал за год всего 835,7 тысяч рублей.