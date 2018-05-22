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Политика
22 мая 12:42

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о введении контрсанкций

В окончательной редакции законопроекта отсутствуют упоминания конкретных сфер, на которые могут распространяться контрсанкции, однако документ дает возможность правительству запретить ввоз любой продукции и сырья

Фото: newspile.ru

Депутаты Госдумы РФ во вторник, 22 мая, приняли в третьем (окончательном) чтении законопроект об ответных мерах на западные санкции.   

В окончательной редакции законопроекта отсутствуют упоминания конкретных сфер, на которые могут распространяться контрсанкции, однако документ дает возможность правительству запретить ввоз любой продукции и сырья. Исключение составляют только жизненно необходимые товары, которые не производятся в России, например, лекарства.

Ограничения также не могут распространяться на товары, ввозимые для личного пользования, как российскими, так и иностранными гражданами.

Законопроект «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств» внесли в Госдуму в апреле 2018 года. Документ был разработан после введения Минфином США новых санкций против крупного российского бизнеса и государственных компаний.

В первом варианте законопроекта были перечислены сферы, в которых правительство может вводить ответные санкции. Так, депутаты предлагали запретить ввоз в РФ импортных лекарств и медицинской техники, однако против этого выступили благотворительные организации и представители медицинского сообщества.

Одновременно с законопроектом о контрсанкциях был принят в первом чтении документ об уголовной ответственности за соблюдение санкций, введенных в отношении России, а также за совершение действий, способствующих их введению. Российский союз промышленников и предпринимателей выступил против этого законопроекта, так как его принятие может привести к уходу иностранного бизнеса из РФ.

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