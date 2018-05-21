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21 мая 00:03

Сторонники Алексея Навального учредили новую партию под названием «Россия будущего»

В Москве в субботу, 19 мая, состоялся учредительный съезд новой партии сторонников оппозиционера Алексея Навального. Партия получила название «Россия будущего»

Фото: theins.ru

В Москве в субботу, 19 мая, состоялся учредительный съезд новой партии сторонников оппозиционера Алексея Навального. Партия получила название «Россия будущего».

Об учреждении партии сообщила в Twitter юрист Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь. Сам Алексей Навальный на учредительном съезде не присутствовал, так как сейчас он находится под арестом из-за повторного нарушения порядка проведения публичного мероприятия и неповиновения полиции.

Всего на съезде присутствовали 124 делегата из 60 регионов. В центральный совет партии «Россия будущего» вошли Иван Жданов, Георгий Албуров, Николай Ляскин, Любовь Соболь, Роман Рубанов, Александр Помазуев и Руслан Шаведдинов.

Пока в партии нет позиции председателя, но ее могут учредить на следующем съезде.

Напомним, прежняя партия Алексея Навального носила название «Партия прогресса», однако она так и не была зарегистрирована Минюстом. Ведомство неоднократно отказывало оппозиционеру в регистрации партии, однако в феврале 2018 года неожиданно зарегистрировал некую «Партию прогресса», которая оказалась бывшей партией «Гражданская позиция». Бывший заместитель главы московского штаба Навального Виталий Серуканов провел учредительный съезд Партии прогресса за две недели до того, как это планировали сделать сторонники Навального. Съезд «Партии прогресса» Навального был сорван.

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