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Политика
19 мая 00:34

Александр Хлопонин продал Михаилу Прохорову виллу на 24,5 млн евро дороже, чем купил

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального выяснил стоимость виллы в итальянской Тоскане, которую теперь уже бывший вице-премьер Александр Хлопонин продал главе группы «Онэксим» Михаилу Прохорову

Фото: Новая Кубань

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального выяснил стоимость виллы в итальянской Тоскане, которую теперь уже бывший вице-премьер Александр Хлопонин продал главе группы «Онэксим» Михаилу Прохорову. По данным борцов с коррупцией, чиновник купил дом в 2008 году за 11 млн евро, а продал его уже за 35,5 млн евро. В качестве доказательства ФБК обнародовал договор купли-продажи.

В блоге Алексея Навального отмечается, что Александр Хлопонин купил виллу на пике цен на недвижимость в Форте-дей-Марми. Тогда дом обошелся ему в 11 млн евро.

В апреле 2017 года г-н Хлопонин продал свою виллу за 35,5 млн евро офшору Magora Trading, который принадлежит кипрской компании Neptolino Holdings. Собственником последней, согласно кипрскому реестру, значится Михаил Прохоров.

Навальный считает, что данная вилла хотя и расположена в элитном регионе «не может стоить 35 млн евро», а любой «здравомыслящий человек» ее за такие деньги покупать бы не стал. Оппозиционер считает, миллиардер таким образом «купил» одного из высших чиновников правительства России, который курировал вопросы недропользования.

Михаил Прохоров намерен подать к ФБК иск о клевете в связи с публикацией о покупке виллы у Хлопонина. По его словам, утверждения о продаже виллы по завышенной цене являются ложными, а сделка была «абсолютно прозрачной». Пресс-секретарь Хлопонина Наталья Платонова заявила, что чиновник продал свою виллу в Италии на рыночных условиях.

По данным российских СМИ, Александра Хлопонина и Михаила Прохорова связывает давняя дружба. Чиновник и бизнесмен вместе учились в Московском финансовом институте. В 1996 году Хлопонин возглавил «Норникель», а одним из акционеров компании был Прохоров.

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