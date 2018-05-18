Резиновая Москва
Говорят, что Москва – не резиновая.
Во-первых, это ерунда.
Во-вторых, резина уже не в моде. И 146% покажутся вам мелочью по сравнению с истинными процентами московского голосования.
Сама по себе идея голосования за пределами Москвы не такая глупая. В конце концов, на выборах президента у нас голосуют соотечественники за рубежом, и для них мы открываем избирательные урны хоть в Антарктиде. А Москва – это тоже государство. Отдельное государство, входящее в состав России.
Не все москвичи живут в родном городе. Да и не обязаны они безвылазно тут находиться. В Москве и от приезжих некуда спрятаться – так еще и москвичи нам глаза мозолить станут.
Но долг есть долг. А выборы мэра – серьезнейшее мероприятие. Но, как и всякая теоретически замечательная идея, голосование обитателей столицы за пределами города, таит в себе так называемые подводные камни. Например, где конкретно будут открыты московские участки помимо самой Москвы? Нам говорят, что дачников много, мол, чуть ли не ради них всё и затеяли. Но есть еще командировочные, отпускники, туристы, или просто временно проживающие не в Москве, а на чужбине. Иной раз и за границей. Они хотят голосовать и имеют такое право – как можно лишать их законной возможности повлиять на судьбу города!
Значит, к выборам, столичные участки надо распространить по всей России и вообще по всему миру. В точности как на выборах президента. Ни один голос не должен пропасть. Правда, я ожидаю демографических сюрпризов. В принципе, никто ведь толком не знает, каково население Москвы. Кто-то утверждает, что нас 12,5 миллионов, кто-то говорит о 15 миллионах, кто-то о 20!
Сильно вы удивитесь, если узнаете, что в выборах мэра Москвы приняли участие 146 – но не процентов, а миллионов? Уверен, что не подкачает Чечня. Обеспечит и явку, и процент. И это только на беглый взгляд жители Чечни не имеют отношения к Москве.
Во-первых, порою кажется, что Чечня и так уже вся в Москву переехала – вместе с некоторыми другим регионами. А во-вторых, что мешает поставить нужный штамп в паспорта? Опыт имеется. У нас и жители Абхазии поголовно были россиянами, и граждане Приднестровья на самом деле были гражданами России. Вот и жители Грозного, Махачкалы, Кемерово, Уфы, Саранска тоже как один станут моими земляками. И с регистрацией проблем быть не должно. Мы же знаем, как в однокомнатных квартирах Бирюлево прописывали по 70 таджиков. И даже в какой-то трансформаторной будке умудрились поставить на учет две дюжины дворников. Метод успешно апробирован и эффективно работает. Живешь ты себе, живешь, и знать не знаешь, что в одной с тобой квартире незримо существуют еще человек двадцать соотечественников, ставших москвичами. И эту практику мы распространим не только на Москву, но и на все субъекты. Я бы вообще разрешил безо всяких лишних формальностей голосовать кому угодно, где угодно и за кого угодно. Вот я люблю Казань и мне не все равно, кого выберут в Татарстане. Хочу у себя, в Кунцево, придти на участок и проголосовать за главу Татарии. Кто может мне запретить?
Источник - t.me/orex62