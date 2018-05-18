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Политика
18 мая 14:44

Дмитрий Медведев представил Владимиру Путину кандидатов на должности министров

Премьер Дмитрий Медведев предложил сменить главу МЧС России. Вместо Владимира Пучкова ведомство возглавит заместитель директора ФСБ, бывший и.о. губернатора Калининградской области Евгений Зиничев

Фото: MoscowMap

Премьер-министр Дмитрий Медведев представил президенту России Владимиру Путину список кандидатов на должности министров федерального правительства.

Премьер Дмитрий Медведев предложил сменить главу МЧС России. Вместо Владимира Пучкова ведомство возглавит заместитель директора ФСБ, бывший и.о. губернатора Калининградской области Евгений Зиничев.

На пост министра сельского хозяйства глава правительства предложил кандидатуру сына секретаря Совета безопасности Николая Патрушева Дмитрия Патрушева.

Министром транспорта вместо Максима Соколова, как и сообщалось ранее, станет первый замглавы ведомства Евгений Дитрих.

Губернатора Тюменской области Владимира Якушева предлагается назначить министром строительства и ЖКХ, а на должность руководителя Минприроды предлагается назначить губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Кобылкина.

Министерство образование и науки Дмитрий Медведев предложил разделить на два ведомства – Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образование. Кандидатом на пост первого ведомства стала Ольга Васильева, а второго - руководитель Федерального агентства научных организаций Михаил Котюков.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций возглавит Константин Носков, Минвостокразвития - губернатор Амурской области Александр Козлов, Министерство по делам Северного Кавказа - Сергей Чеботарев.

Главой МИД РФ останется Сергей Лавров, главой МВД – Владимир Колокольцев, главой Минобороны – Сергей Шойгу, главой Минэкономразвития Максим Орешкин, главой Минэнерго – Александр Новак, главой Минспорта – Павел Колобков, главой Минкультуры Владимир Мединский, главой Минпромторга - Денис Мантуров, главой Минюста - Александр Коновалов, главой Минздрава Вероника Скворцова, а главой Минтруда - Максим Топилин.

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