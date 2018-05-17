В России десятки региональных депутатов живут за чертой бедности
В России в условиях финансового кризиса за чертой бедности находятся не только рядовые граждане, но и депутаты. По итогам декларационной кампании выяснилось, что 54 региональных депутата не живут, а выживают
В России в условиях финансового кризиса за чертой бедности находятся не только рядовые граждане, но и депутаты. По итогам декларационной кампании выяснилось, что 54 региональных депутата не живут, а выживают. Еще 14 парламентариев за свою работу на благо народа вообще не получают ни копейки.
К 14 мая 2018 года практически все депутаты региональных парламентов подали декларации о своих доходах и имуществе. Согласно отчетности, самый высокий средний доход за 2017 год был зарегистрирован у депутатов Заксобрания Камчатского края (121,3 млн рублей). На втором месте оказался парламент Магаданской области, где средний доход депутатов составил 85,8 млн рублей. На третьем месте – парламент Челябинской области со средним доходом депутатов в размере 76,5 млн рублей.
Меньше всех в России зарабатывают депутаты Заксобрания Ингушетии (1 млн рублей), Калмыкии (1,3 млн рублей), Карачаево-Черкесии (1,6 млн рублей), Республики Алтай (1,6 млн рублей) и Тывы (1,8 млн рублей). При этом 14 региональных парламентариев в 2017 году зарегистрировали нулевые доходы. Больше всего депутатов без задекларированных доходов в парламенте Северной Осетии. Там таких четверо.
Судя по указанным в декларациях сведениям, 68 региональных депутата в 2017 году жили за чертой бедности. Их годовой доход был ниже годового прожиточного минимума по региону. Тяжелее всего приходится народным избранникам из Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. В Заксобрании КБР семеро депутатов задекларировали доход ниже прожиточного минимума, а в парламенте Северной Осетии таких пять человек. При этом многие «бедные» депутаты имеют в собственности по нескольку объектов недвижимости и автомобили.
Среди «бедных» депутатов, например, оказались Хасан Салпагаров из Карачаево-Черкесии, Андрей Митин из Орловской облдумы и Владимир Ромашов из Хакасии.
Замгендиректора «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов в беседе с РБК назвал декларации с нулевыми доходами депутатов «аномалией», хотя формально сдача таких отчетов не нарушает закон. Эксперт полагает, что появление подобных декларацией связано с процедурой индивидуального банкротства, поручительством по кредитам или разводами, когда депутат желает скрыть реальные доходы.