Владимиру Кара-Мурзе-младшему пригрозили ответственностью за содействие принятию санкций против России
Зампредседателя движения «Открытая Россия» Владимир Кара-Мурза-младший может попасть под действие нового закона об уголовной ответственности за исполнение и содействие принятию антироссийских санкций
Зампредседателя движения «Открытая Россия» Владимир Кара-Мурза-младший может попасть под действие нового закона об уголовной ответственности за исполнение и содействие принятию антироссийских санкций, который уже принят Госдумой в первом чтении.
Первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев сообщил «Интерфаксу», что из известных ему людей, которые «этим занимаются», это Владимир Кара-Мурза-младший. По словам единоросса, оппозиционер добился введения «акта Магнитского» в восьми государствах и «будет продолжать заниматься этим дальше».
Под действие закона могут попасть и другие лица, которые публично заявляют, что «составляют подобного рода списки, они дают рекомендации, что вот тут надо вот так вот, побольнее ударить, то есть люди, которые открыто заявляют о том, что они занимаются этой деятельностью». Имена этих людей Андрей Исаев не назвал.
Законопроект о введении уголовной ответственности за исполнение санкций на территории России, а также совершение действий, которые привели к введению санкций против РФ, был принят в первом чтении 15 мая. Под такими действиями подразумевается предоставление иностранным государствам или международным организациям информации или рекомендаций, которые могут способствовать введению санкций в отношении России. Поправки предусматривают наказание до трех лет лишения свободы или до 500 тысяч рублей штрафа.