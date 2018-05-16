Кемеровская прокуратура отказалась проверять доходы экс-губернатора Амана Тулеева
Прокуратура Кемеровской области отказалась проверять сведения о доходах бывшего губернатора региона Амана Тулеева. Прокуратура также пригрозила оппозиционеру Алексею Навальному уголовным делом из-за видеоролика о шикарной даче г-на Тулеева
Прокуратура Кемеровской области отказалась проверять сведения о доходах бывшего губернатора региона, а сейчас спикера местного парламента Амана Тулеева. Прокуратура также пригрозила оппозиционеру Алексею Навальному уголовным делом из-за видеоролика о шикарной даче г-на Тулеева.
В кемеровской прокуратуре заявили, что проверка достоверности сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера председателя совета народных депутатов в настоящее время не может быть осуществлена, поскольку обязанность подачи сведений у него возникнет только в 2019 году, сообщает «Тайга.инфо».
Прокуратура региона также передала в Следственный комитет материалы для решения вопроса о возбуждении дела по факту клеветы в отношении бывшего губернатора. Речь идет о расследовании Алексея Навального «Госдача Тулеева, которую мы оплатили», а также о материале, опубликованном в Telegram-канал Mash.
В ролике говорилось об участке земли площадью 155,9 тысячи кв.м. с 12 жилыми домами и четырьмя десятками хозяйственных построек. По данным Mash, эту недвижимость чиновнику дали в пожизненное безвозмездное пользование после его ухода в отставку с поста губернатора.
В пресс-службе Тулеева ранее заявили, что в интернете «публикуются сведения о несметных богатствах, кладах Амана Тулеева и распространяются снятые непонятно кем, и непонятно где фото и видео владений».