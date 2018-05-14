Сергей Собянин предложил организовать избирательные участки специально для дачников
Организовать дополнительные избирательные участки г-н Собянин предложил, чтобы дачники смогли проголосовать на выборах мэра Москвы 9 сентября 2018 года. Оппозиция считает, что на таких участках столичным властям будет легче фальсифицировать результаты голосования
Мэр Москвы Сергей Собянин внес на рассмотрение Мосгордумы законопроект о возможности создания избирательных участков за пределами города. Организовать дополнительные избирательные участки г-н Собянин предложил, чтобы дачники смогли проголосовать на выборах мэра Москвы 9 сентября 2018 года. Оппозиция считает, что на таких участках столичным властям будет легче фальсифицировать результаты голосования.
Сергей Собянин отметил, что предстоящие выборы российской столицы пройдут в самое «дачное» воскресенье осени, когда многие будут отдыхать за городом. Чиновник отметил, что жители столицы неоднократно жаловались, что в день выборов они вынуждены менять планы на отдых или вовсе не голосовать.
«Предлагаю расширить использование «мобильного избирателя» на выборах мэра Москвы и впервые дать возможность москвичам проголосовать за пределами города», - написал мэр в своем блоге.
По словам Собянина, Центризбирком поддержал дополнительную гарантию соблюдения избирательных прав граждан.
«Мобильный избиратель» позволяет проголосовать на любом удобном избирательном участке.
Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, который планирует побороться за кресло мэра Москвы, выразил мнение, что предложение Сергея Собянина по организации избирательных участков в Подмосковье направлено в первую очередь против кампании по наблюдению за выборами.
Гудков отметил, что одно дело организовать наблюдение в Москве, где в случае нарушений мобильная группа оперативно доберется до любого участка, и совсем другое дело – Московская область. «Мы хорошо помним, как там избивали наблюдателей вплоть до порванной селезенки, как самый позорный беспредел сходил с рук. Быстро доехать до каждого «дачного» участка технически невозможно, узнать, в действительности ли конкретный дачник там был, или за него нарисовали, – тем более», - сообщил политик в своем Facebook.
«Вы можете возразить: но что же, разве дачники не люди, почему не сделать им удобно? Напомню: только что тот же Собянин повысил время голосования в Москве до 10 вечера – как раз под предлогом дачников, чтобы они успели вернуться в столицу. Так что или одно – или другое. Ну и главное: если человек не может оторваться от огорода, значит, морковка для него важнее того, кто будет управлять его городом в ближайшие годы», - добавил Дмитрий Гудков.