Госдума отказалась запрещать ввоз импортных лекарств в ответ на санкции США
Из законопроекта об ответных мерах было решено исключить конкретные товары и отрасли, к которым могут быть применены санкции. Речь идет о запрете на ввоз в РФ импортных лекарств, а также о введении запрета на работу граждан США в нашей стране
Депутаты Госдумы планируют принять законопроект об ответных мерах на новые американские санкции до конца мая. Об этом сообщил вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков.
Жуков сообщил «Интерфаксу», что в ходе заседания совета по законотворчеству при председателе Госдумы, которое было посвящено обсуждению проекта закона о контрсанкциях, было решено исключить из него конкретные товары и отрасли, к которым могут быть применены санкции. Речь идет о запрете на ввоз в РФ импортных лекарств, а также о введении запрета на работу граждан США в нашей стране.
По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, в законопроект был включен пункт о поддержке отраслей и предприятий, пострадавших от иностранных санкций и ответных мер России.
«Речь идет о том, чтобы ко второму чтению исключить из законопроекта упоминания конкретных отраслей, конкретных товаров и услуг, которые сейчас прописаны в законопроекте. Оставить только, какие меры воздействия могут применяться», - сообщил зампред Госдумы Иван Мельников.
Одновременно с этим в проект закона был внесен пункт о том, что в качестве мер воздействия могут применять «иные меры в соответствии с решение президента Российской Федерации».
Напомним, ранее Комиссия по международным делам Госдумы пришла к выводу, что принятие документа об ответных санкциях в его первоначальном виде ударит по инвалидам и людям с тяжелыми хроническими заболеваниями
«Из законопроекта об антисанкциях убрали запрет импортных лекарств. Больше того: оттуда убрали вообще все, вплоть до запрета иностранных специалистов. И сейчас разные думские говорящие головы будут пытаться объяснить, почему же так вышло: грозились стереть Воронеж с лица земли, а вместо этого чижика слопали. Что произошло: вносятся поправки, которые отдают на откуп правительству (исполнительной власти) все. То есть суть закона, если без юридических формулировок, стала такой: делайте с этой вашей Америкой все, что угодно. Мы тут ни при чем. Чмоки, ваша Дума. Почему так произошло? Депутатам на самом деле стало неуютно. Одно дело убивать сирот – они в Думу не придут, а другое дело – запрещать лекарства, тут электорат может не понят», - прокомментировал ихменения в законопроект о контрсанкциях экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков.