Госдума проголосовала за переназначение Дмитрия Медведева главой правительства
За переназначение Дмитрия Медведева премьер-министром проголосовали 374 депутата. Против проголосовали 56 народных избранников. Перед голосованием депутаты от КПРФ и «Справедливой России» заявили, что не поддержат кандидатуру Медведева
Фото: Kremlin.ru
Депутаты Госдумы большинством голосов утвердили Дмитрия Медведева на должности главы правительства. Его кандидатуру внес лично президент Владимир Путин.
За переназначение Дмитрия Медведева премьер-министром проголосовали 374 депутата. Против проголосовали 56 народных избранников. Перед голосованием депутаты от КПРФ и «Справедливой России» заявили, что не поддержат кандидатуру Медведева.
Президент Владимир Путин перед голосованием по кандидатуре Дмитрия Медведева заявил, что формирование нового правительства должно пройти максимально быстро, и в нем должен быть «профессиональный и инициативный костяк».
Путин отметил, что необходимо сохранить преемственность работы правительства, так как «времени на раскачку нет», сообщает РИА Новости.