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Политика
08 мая 17:23

Госдума проголосовала за переназначение Дмитрия Медведева главой правительства

За переназначение Дмитрия Медведева премьер-министром проголосовали 374 депутата. Против проголосовали 56 народных избранников. Перед голосованием депутаты от КПРФ и «Справедливой России» заявили, что не поддержат кандидатуру Медведева

Фото: Kremlin.ru

Депутаты Госдумы большинством голосов утвердили Дмитрия Медведева на должности главы правительства. Его кандидатуру внес лично президент Владимир Путин.

За переназначение Дмитрия Медведева премьер-министром проголосовали 374 депутата. Против проголосовали 56 народных избранников. Перед голосованием депутаты от КПРФ и «Справедливой России» заявили, что не поддержат кандидатуру Медведева.

Президент Владимир Путин перед голосованием по кандидатуре Дмитрия Медведева заявил, что формирование нового правительства должно пройти максимально быстро, и в нем должен быть «профессиональный и инициативный костяк».

Путин отметил, что необходимо сохранить преемственность работы правительства, так как «времени на раскачку нет», сообщает РИА Новости.

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