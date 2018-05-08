ЦУР нашел у главы администрации президента особняк в Подмосковье за 500 млн рублей
Центр управления расследованиями сообщил о новой резиденции главы администрации президента Антона Вайно, строительство которой оценивается в 500 млн рублей. По данным ЦУР, эти средства не были указаны в декларации чиновника
Центр управления расследованиями сообщил о новой резиденции главы администрации президента Антона Вайно, строительство которой оценивается в 500 млн рублей. По данным ЦУР, эти средства не были указаны в декларации чиновника.
В расследовании говорится, что весной 2014 года отец Антона Вайно - вице-президент «АвтоВАЗа» по внешним связям и взаимодействию с акционерами Эдуард Вайно - подарил сыну двухэтажный дом площадью 454,2 квадратных метра с участков 28 соток в подмосковных Мытищах. Дом расположен на берегу Клязьминского водохранилища, в поселке Пирогово. Над проектом дома работали известное итальянское бюро Pagano и российский архитектор Ярослав Ковальчук.
В 2017 году Антон Вайно этот дом продал Виктору Григорьеву – бывшему первому заму директора «Оборонпрома». Сейчас Григорьев занимает должность председателя совета директоров Национального космического банка.
Глава администрации президента построил себе в Пирогово новый коттедж на участке в 117 соток. На кадастровый учет пока поставлена лишь служебная двухэтажная постройка площадью 214,5 кв.м., где располагаются гараж и помещение для охраны. Сам особняк, площадь фундамента которого составляет около 700 кв.м., не зарегистрирован.
В декларации Антона Вайно за 2017 год указан доход в размере 256 млн рублей. В эту сумму входит доход от продажи подаренного отцом дома в Пирогово. Сотрудники ЦУР отмечают, что за землю под новым домом кремлевский чиновник должен был уплатить не меньше 7 млн долларов. Сам же особняк обошелся ему примерно в 5 млн долларов. Источник этих средств остается неизвестным.
Можно, конечно, рассмотреть версию о продаже недвижимости высокопоставленному чиновнику с большой скидкой, но тогда это будет считаться взяткой.