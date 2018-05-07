Коммунисты и справороссы не будут голосовать за переназначение Медведева главой правительства
Депутаты Госдумы из фракций КПРФ и «Справедливая Россия» выступили против переназначения Дмитрия Медведева на должность главы правительства. Ранее кандидатуру Медведева предложил президент Владимир Путин
Депутаты Госдумы из фракций КПРФ и «Справедливая Россия» выступили против переназначения Дмитрия Медведева на должность главы правительства. Ранее кандидатуру Медведева предложил президент Владимир Путин.
Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов сообщил РБК, что коммунисты не будут голосовать за Дмитрия Медведева. «Мы не можем поддерживать курс, против которого фракция выступала все последние 18 лет, курс правительства, связанный с фамилией Медведева. Смена этого курса является программным требованием съезда партии», - заявил г-н Обухов.
Заместитель руководителя фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов сообщил, что по поводу переназначения Медведева «настроения во фракции весьма критические». Справороссы могут воздержаться при голосовании.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что его партия, напротив, поддержит Медведева в качестве кандидата на пост премьер-министра. «Важно понимать, что это не правительство Зюганова или Миронова. Это правительство президента Путина, за которого проголосовали 56 млн граждан», - отметил Владимир Жириновский.
«Единая Россия» также поддержит кандидатуру Дмитрия Медведева, который является лидером партии.
Согласно Конституции РФ, президент должен представить Госдуме кандидатуру главы правительства в течение двух недель после вступления в должность. Владимир Путин вступил в должность президента 7 мая и сразу же внес на рассмотрение депутатов кандидатуру Дмитрия Медведева.
Для утверждения предложенной президентом кандидатуры премьера необходимо большинство голосов депутатов. Голосов «Единой России» хватит для переназначения Медведева главой правительства, даже если КПРФ и «СР» проголосуют против.
Дмитрий Медведев со своей стороны уже предложил кандидатов на должности своих заместителей. Так, он предложил кандидатуру и.о. министра финансов Антона Силуанова на пост первого вице-премьера.
Кандидатура главы Счетной палаты Татьяны Голиковой предложена на пост вице-премьера по здравоохранению. Ольга Голодец, которая в старом правительстве курировала социальную политику, может стать вице-премьером по вопросам спорта вместо Виталия Мутко.
На пост зампредседателя правительства по вопросам сельского хозяйства предложена кандидатура полпреда президента в Центральном федеральном округе Алексея Гордеева. Вице-премьером, курирующим сферу строительства, может стать Виталий Мутко.
Кандидатура Дмитрия Козака предложена на пост вице-премьера по промышленности и энергетике. Аркадия Дворковича в должности вице-премьера может сменить замглавы аппарата правительства Максим Акимов. Курировать оборонную промышленность вместо Дмитрия Рогозина будет и.о. замминистра обороны Юрий Борисов, а на должность главы аппарата правительства предложена кандидатура помощника президента - начальника Контрольного управления Кремля Константина Чуйченко.
Информации о новых назначениях нынешних вице-премьером Игоря Шувалова, Дмитрия Рогозина, Сергея Приходько, Александра Хлопонина и Юрия Трутнева пока нет.