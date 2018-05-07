Владимир Путин внес кандидатуру Дмитрия Медведева на должность главы правительства
Утром 7 мая, сразу после вступления Владимира Путина в должность президента России, правительство в полном составе ушло в отставку. До формирования нового кабинета министров члены старого правительства будут продолжать работу в статусе врио министров
Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы кандидатуру Дмитрия Медведева на пост главы правительства.
«В соответствии с пунктом «а» статьи 83 и статьей 111 Конституции Российской Федерации Президент внес кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия Государственной Думы на назначение его председателем правительства Российской Федерации», - сообщается на официальном сайте Кремля.
Напомним, утром 7 мая, сразу после вступления Владимира Путина в должность президента России, правительство в полном составе ушло в отставку. До формирования нового кабинета министров члены старого правительства будут продолжать работу в статусе временно исполняющих обязанности.
Ранее некоторые СМИ сообщали, что новым премьер-министром может стать нынешний глава госкомпании «Роснефть» Игорь Сечин, однако затем появилась информация, что Дмитрий Медведев сохранит пост премьер-министра.
«Вот тебе, бабушка, и 2024 год. У меня сомнений, что оставят Медведева, не было. Идеальная фигура: в клановые конфликты не полезет – для них великоват. Лояльность проверена на деле. И, возможно, даже Запад стерпит и пожмет руку», - прокомментировал внесение кандидатуры Медведева на должность главы правительства экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков.