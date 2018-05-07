Правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку
Новый кабинет министров будет сформирован в течение нескольких недель. Согласно Конституции РФ, президент после вступления в должность должен внести на рассмотрение Госдумы кандидатуру премьер-министра
Правительство РФ, которое возглавляет Дмитрий Медведев, в полном составе ушло в отставку. Это произошло сразу после инаугурации президента Владимира Путина.
Новый кабинет министров будет сформирован в течение нескольких недель. Согласно Конституции РФ, президент после вступления в должность должен внести на рассмотрение Госдумы кандидатуру премьер-министра. Депутаты должны принять решение по кандидатуре в течение недели.
До назначения нового правительства предыдущий состав будет работать в статусе временно исполняющих обязанности, сообщает РИА Новости.
По неофициальным данным, Дмитрий Медведев будет переназначен главой кабинета министров.