Меню
Политика
Летать за границу становится дешевле
Политика
07 мая 12:31

Владимир Путин официально вступил в должность президента России

В Большом Кремлевском дворце состоялась торжественная церемония инаугурации президента Владимира Путина. Он вступил в должность главы государства в четвертый раз

Фото: Kremlin.ru

В Большом Кремлевском дворце состоялась торжественная церемония инаугурации президента Владимира Путина. Он вступил в должность главы государства в четвертый раз.

На инаугурацию Владимир Путин отправился прямо из рабочего кабинета в Первом корпусе Кремля. Глава государства доехал до Большого Кремлевского дворца на лимузине «Кортеж» отечественного производства. Стоит отметить, что Путин впервые проехал на этом автомобиле.

В Андреевском зале БКД Владимир Путин принял присягу. Он поклялся уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию РФ, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу.

На инаугурации президента присутствовали около 5 тысяч человек, сообщает «Интерфакс».

Материалы по теме
Россияне рассказали об основных претензиях к президенту Владимиру Путину
Кремль попросил федеральных чиновников снизить медийную активность до инаугурации президента
Власти Чечни предложили провести референдум о продлении срока полномочий Владимира Путина
Сейчас на главной
Горячие новости
«Настроения весьма критические»
Депутаты Госдумы из фракций КПРФ и «Справедливая Россия» выступили против переназначения Дмитрия Медведева на должность главы правительства. Ранее кандидатуру Медведева предложил президент Владимир Путин
Горячие новости
Сенсации не произошло
Утром 7 мая, сразу после вступления Владимира Путина в должность президента России, правительство в полном составе ушло в отставку. До формирования нового кабинета министров члены старого правительства будут продолжать работу в статусе врио министров
Горячие новости
Правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку
Новый кабинет министров будет сформирован в течение нескольких недель. Согласно Конституции РФ, президент после вступления в должность должен внести на рассмотрение Госдумы кандидатуру премьер-министра
Авторская колонка
Труба от граммофона
Старшее поколение помнит великолепный черно-белый советский фильм-комедию «Начальник Чукотки» с юным писарем Алешей Бычковым, мечтающим построить социализм на Чукотке с банями, электричеством и даже планетарием
Дижур Николай
Горячие новости
«Как же надо трястись за свою власть»
Российские власти при разгоне протестной акции «Путин нам не царь» 5 мая в Москве задействовали бойцов-спайперов из Росгвардии. Об этом сообщил глава совета муниципальных депутатов Красносельского района столицы Илья Яшин
Горячие новости
Засланные казачки
В 2016 - 2018 годах «Центральное казачье войско» получило три контракта от правительства Москвы на общую сумму 15,9 млн рублей для обучения и закрепления навыков при по охране общественного порядка
Горячие новости
​Абонент недоступен
Блогер Денис Стяжкин пожаловался на блокировку своего номера мобильного телефона во время протестной акции «Путин нам на царь» в Москве. Блогер заявил, что теперь подумывает отказаться от услуг сотового оператора «Вымпелком»
Горячие новости
​Акции «Путин нам не царь» закончились массовыми задержаниями
Правоохранительные органы задержали более 400 участников протестной акции «Путин нам не царь» в Москве на Тверской улице. Среди задержанных организатор акции Алексей Навальный и его соратник Николай Ляскин
Горячие новости
Празднование Дня Победы в Москве обойдется бюджету в 615 млн рублей
Празднование Дня Победы в Москве в этом году обойдется бюджету в 615 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные о контрактах на сайте госзакупок, связанных с проведением праздничных мероприятий
Горячие новости
Ты - мне, я - тебе
Бывший глава департамента культуры Москвы Сергей Капков примет участие в разработке предвыборной программы мэра столицы Сергея Собянина, а в случае его победы может вернуться в правительство города
Авторская колонка
Дорогой Минфин, без политических реформ экономические невозможны
Был такой анекдот про компьютерный вирус от начинающего хакера. Вирус очень просит установить его на компьютер, разослать всем знакомым и удалить важные файлы. Сам он сделать ничего, увы, не может
Гудков Дмитрий
Горячие новости
Гречку съешь сам, а хамон отдай врагу
Правительство подготовило законопроект о введении административного наказания для несоблюдение запрета на оборот санкционных товаров. Документ внесен на рассмотрение депутатов Госдумы РФ
Горячие новости
Не спать, не сидеть, не бегать
В столичных аэропортах «Шереметьево», «Домодедово» и «Жуковский» на этой неделе начнут работать инспекторы по контролю за соблюдением правил поведения в воздушных гаванях. Правила в конце апреля были утверждены депутатами Московской областной думы
Горячие новости
Госдуму попросили «не бомбить Воронеж»
Комиссия по международным делам Госдумы пришла к выводу, что принятие документа об ответных мерах на санкции в первую очередь ударит по инвалидам и людям с тяжелыми хроническими заболеваниями
Горячие новости
Волоколамский суд отказался закрывать мусорный полигон «Ядрово»
Суд подмосковного города Волоколамска отказался закрывать мусорный полигон «Ядрово», против которого выступают местные жители. Суд также отказался отстранить от управления полигоном управляющую компанию ООО «Ядрово»
Горячие новости
Российские власти не исключили блокировки мессенджера Viber
Российские власти вслед за Telegram могут заблокировать мессенджер Viber. Соответствующие меры будут приняты, если спецслужбы не получат доступ к ключам шифрования Viber, сообщил глава Минкомсвязи Николай Никифоров
Горячие новости
Жители Волоколамска подали иски к оператору свалки «Ядрово» на 5 млн рублей
Жители подмосковного Волоколамска подали в городской суд несколько исков к компании-оператору мусорной свалки «Ядрово» о возмещении морального ущерба. Общая сумма исков составляет 5 млн рублей
Горячие новости
Суд в третий раз вынес приговор членам банды «приморских партизан»
Согласно решению суда, Александр Ковтун и Владимир Илютиков приговорены к 25 годам строгого режима, Алексей Никитин получил 23,5 года, Максим Кириллов - 21,5 года, а Вадим Ковтун - 8 лет строгого режима