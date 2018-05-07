Труба от граммофона
Старшее поколение помнит великолепный черно-белый советский фильм-комедию «Начальник Чукотки» с юным писарем Алешей Бычковым, мечтающим построить социализм на Чукотке с банями, электричеством и даже планетарием. Самопровозглашенный начальник следил за тем, чтобы иностранные купцы не обманывали наивных чукчей, продавая им вместо граммофонов, трубы от них.
Коммивояжер преступного бизнеса, министр онкологии Московской области Александр, лоббируя строительство потенциально опасных производств, выступая с различных общественных трибун, торгует именно «трубами» от граммофона. В качестве наивных чукчей выступаем мы с вами, потенциальные жертвы рукотворной химической атаки подмосковного правительства.
Если открыть Федеральный закон №89 «Об отходах производства и потребления» и прочитать основные принципы и приоритетные направления государственной политики в области обращения с отходами, то получается, что либо мы живем в другом государстве, например на Чукотке образца 1922 года, либо этот закон писан не для нас.
Охрана здоровья человека, поддержание или восстановление благоприятного состояния окружающей среды и сохранение биологического разнообразия – первый принцип.
По онкологическим заболеваниям Московская область находится на первом месте в РФ, даже с учетом искаженной статистики, не в пользу раковых заболеваний, рекультивация в законном порядке не проводится нигде, а биологическое разнообразие становится биологическим однообразием отравленной на десятилетия природы. Классическими случаями, «образцами» массового игнорирования охраны здоровья детей, является нахождение в санитарно-защитной зоне полигона ТБО «Кулаковский Чеховского района Московской области Манушкинской действующей средней школы и отравление учащихся выбросами полигона «Ядрово» Волоколамского района.
Научно обоснованное сочетание экологических и экономических интересов общества в целях обеспечения устойчивого развития общества, использование наилучших доступных технологий при обращении с отходами – второй и третий принципы.
А вот тут как раз экономические интересы организованного преступного сообщества, или правительства Московской области, вступают в противоречие с экологическими интересами населения. А худшие представители науки занимаются тем, что впаривают нам архаичные и запрещённые на западе технологии, как передовые. То есть продают, трубы от граммофона.
Основной доход ОПС министра Александра основан на мимизации затрат процесса утилизации мусора, сводя всю процедуру к массированной продаже граммофонной трубы. То есть деньги тратятся на пиар сопровождение, на обезличивание химической атаки, на сведение проблемы к увольнению слабых глав районов, как например Евгения Гаврилова, и замена их на более сильных, которые справятся с неразумными чукчами. А не на законные мероприятия по обеззараживанию свалок, соблюдению передовых и научно обоснованных технологий обращения с отходами.
И только поэтому, лозунг непрекращающихся митингов «Воробьева в отставку!» следует заменить на «Правительство отравителей под суд!», если мы не хотим продолжать пытаться услышать музыку из молчащей трубы граммофона.