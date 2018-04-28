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Политика
«Свадебный генерал» российской антикоррупции
Политика
28 апреля 06:45

Калининградские депутаты трудоустроили в думу своих жен, любовниц и родителей

Нарушение закона допустили председатель комитета по сельскому хозяйству Валерий Губаров, депутат от «Единой России» и гендиректор ООО «Лесобалт» Александр Орехов и депутат от ЛДПР Андрей Олейник

Фото: Новый Калининград

Трое депутатов Калининградской областной думы наняли на должности помощников своих ближайших родственников, что является нарушением антикоррупционного законодательства.

По данным калининградского центра организации Transparency International и портала Rugrad.eu, нарушение закона допустили председатель комитета по сельскому хозяйству Валерий Губаров, депутат от «Единой России» и гендиректор ООО «Лесобалт» Александр Орехов и депутат от ЛДПР Андрей Олейник.

Валерий Губаров нанял на работу свою близкую родственницу Татьяну Губарову, Александр Орехов назначил своим помощником супругу Анну Орехову, а Андрей Олейник нанял собственную мать.

Еще шесть депутатов работают вместе со своими «вторыми половинками», друзьями и коллегами, хотя формально нарушений в этом нет.

Депутаты сами предлагают кандидатуры своих помощников и контролируют их деятельность в процессе работы. Помощники депутатов входят в штат думы и получают зарплату из бюджета. Также они могут получать ежемесячное денежное вознаграждение.

Согласно законодательству, в случае возникновения личной заинтересованности, депутат обязан обратиться в комиссию областного парламента по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера с заявлением о возможном конфликте интересов. При этом единственной мерой наказания за конфликт интересов является сложение депутатского мандата.

Борцы с коррупцией поинтересовались, почему у председателя Калининградской облдумы и руководства аппарата не возникло никаких подозрений, когда они брали на работу помощниками депутатов людей с одинаковыми фамилиями.

Руководитель антикоррупционного центра TI в Калининграде Игорь Сергеев заявил, что организация обратилась в прокуратуру региона по поводу ситуации с депутатами. В надзорном ведомстве признали возможный конфликт интересов у депутатов Андрея Олейника, Валерия Губарова и Александра Орехова. По результатам проверки информация была направлена в комиссию Калининградской областной Думы. Пока указанные депутаты остаются на своих должностях.

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