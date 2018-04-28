Калининградские депутаты трудоустроили в думу своих жен, любовниц и родителей
Нарушение закона допустили председатель комитета по сельскому хозяйству Валерий Губаров, депутат от «Единой России» и гендиректор ООО «Лесобалт» Александр Орехов и депутат от ЛДПР Андрей Олейник
Трое депутатов Калининградской областной думы наняли на должности помощников своих ближайших родственников, что является нарушением антикоррупционного законодательства.
По данным калининградского центра организации Transparency International и портала Rugrad.eu, нарушение закона допустили председатель комитета по сельскому хозяйству Валерий Губаров, депутат от «Единой России» и гендиректор ООО «Лесобалт» Александр Орехов и депутат от ЛДПР Андрей Олейник.
Валерий Губаров нанял на работу свою близкую родственницу Татьяну Губарову, Александр Орехов назначил своим помощником супругу Анну Орехову, а Андрей Олейник нанял собственную мать.
Еще шесть депутатов работают вместе со своими «вторыми половинками», друзьями и коллегами, хотя формально нарушений в этом нет.
Депутаты сами предлагают кандидатуры своих помощников и контролируют их деятельность в процессе работы. Помощники депутатов входят в штат думы и получают зарплату из бюджета. Также они могут получать ежемесячное денежное вознаграждение.
Согласно законодательству, в случае возникновения личной заинтересованности, депутат обязан обратиться в комиссию областного парламента по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера с заявлением о возможном конфликте интересов. При этом единственной мерой наказания за конфликт интересов является сложение депутатского мандата.
Борцы с коррупцией поинтересовались, почему у председателя Калининградской облдумы и руководства аппарата не возникло никаких подозрений, когда они брали на работу помощниками депутатов людей с одинаковыми фамилиями.
Руководитель антикоррупционного центра TI в Калининграде Игорь Сергеев заявил, что организация обратилась в прокуратуру региона по поводу ситуации с депутатами. В надзорном ведомстве признали возможный конфликт интересов у депутатов Андрея Олейника, Валерия Губарова и Александра Орехова. По результатам проверки информация была направлена в комиссию Калининградской областной Думы. Пока указанные депутаты остаются на своих должностях.