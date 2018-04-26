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Политика
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Политика
26 апреля 16:38

Комиссия по помилованию предложила сократить срок экс-мэру Ярославля с 12 до 9 лет

Комиссия по помилованию Ярославской области предложила сократить срок бывшему мэру Ярославля Евгению Урлашову с 12,5 до 9 лет. Уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Бабуркин назвал это решение «положительным»

Комиссия по помилованию Ярославской области предложила сократить срок бывшему мэру Ярославля Евгению Урлашову с 12,5 до 9 лет. Уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Бабуркин назвал это решение «положительным».

«Комиссия по помилованию приняла положительное решение по Урлашову… Принята рекомендация сократить срок наказания до 9 лет», - заявил  омбудсмен, слова которого приводит РИА Новости.

Решение комиссии по помилованию будет направлено губернатору Ярославской области, а глава региона отправит свое решение в администрацию президента России.

В марте Евгений Урлашов направил президенту Владимиру Путину прошение о помиловании.

В августе 2016 года Евгения Урлашова приговорили к 12 годам и 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу в 60 млн рублей по обвинению во взятках. На сегодняшний день общий срок нахождения Урлашова под стражей с учетом времени, проведенного в СИЗО, составляет 4 года и 9 месяцев. 

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