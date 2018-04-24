Игорь Шувалов покинет правительство после майской ротации кадров
Вице-премьер Игорь Шувалов останется без должности в правительстве, которое будет сформировано после инаугурации президента России Владимира Путина. Место Шувалова может достаться помощнику главы государства Андрею Белоусову
Вице-премьер Игорь Шувалов останется без должности в правительстве, которое будет сформировано после инаугурации президента России Владимира Путина. Место Шувалова может достаться помощнику главы государства Андрею Белоусову.
Информацию о том, что Игорь Шувалов не хочет оставаться в кабинете министров телеканалу «Дождь» подтвердили два источника в аппарате правительства, знакомый вице-премьера, а также два источника, близких к Кремлю.
Один из источников сообщил, что Игорь Шувалов еще несколько лет назад хотел уйти из правительства в частный бизнес.
В правительстве Шувалов работает с 2000 года, когда он возглавил аппарат кабинета министров. Сейчас он отвечает за экономическую политику, а также курирует государственные компании.
За время своей работы в кабинете министров Игорь Шувалов и его супруга Ольга несколько раз становились объектами расследований Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. В частности, борцы с коррупцией сообщали о незадекларированном частном самолете семьи Шуваловых, на котором перевозят на выставки и собак, а также о недвижимости чиновника в Англии и в России, например, «царь-квартире» в одной из сталинских высоток. Тем не менее, все эти расследования на карьеру чиновника не повлияли и не связаны с его возможным уходом из правительства.
В случае отставки Игорь Шувалов может занять должность в руководстве МГУ. В частности, речь идет о кураторстве проекта Научно-технологической долины, над концепцией которой работал фонд предполагаемой дочери президента России Екатерины Тихоновой.
Среди других вариантов будущего места работы Шувалова источники называют бизнес или другую высокую государственную должность, например, в руководстве Центрального банка РФ.
Освободившееся место в правительстве прочат помощнику президента и бывшему министру экономики Андрею Белоусову и экс-главе Минфина Алексею Кудрину.