Меню
Политика
Картель пригородного назначения
Политика
23 апреля 12:46

Депутатов и сенаторов будут лишать мандатов за «подозрительные» траты их родственников

Экспертная комиссия при комитете Госдумы по безопасности одобрила законопроект, который расширяет перечень коррупционных нарушений, за совершение которых депутаты и сенаторы могут лишиться своих полномочий

Фото: Коммерсант

Экспертная комиссия при комитете Госдумы по безопасности одобрила законопроект, который расширяет перечень коррупционных нарушений, за совершение которых депутаты и сенаторы могут лишиться своих полномочий. В случае принятия документа, парламентарии должны будут следить не только за своими доходами, но и расходами близких родственников.

Законопроект вносит поправки в закон «О статусе члена Совета Федерации и депутата Государственной думы» и устанавливает гибкую систему мер дисциплинарной ответственности парламентариев за различные коррупционные правонарушения.

«Наша задача - дифференцировать ответственность, чтобы досрочное прекращение полномочий не было единственным наказанием, как сейчас. Кроме того, мы должны защитить тех депутатов, которые честно выполняют обязанности в рамках своих полномочий, и не допустить, чтобы их можно было привлечь к ответственности по надуманным основаниям», - заявил в беседе с «Известиями» автор законопроекта замглавы комитета по безопасности Анатолий Выборный («Единая Россия»).

Действующее законодательство приравнивает депутатов и сенаторов к категории госслужащих, поэтому на них должны распространяться те же антикоррупционные стандарты и требования. Однако сейчас для парламентариев предусмотрены совершенно иные меры ответственности.

Законопроект предлагает расширить перечень правонарушений, которые послужат основанием для досрочного прекращения полномочий сенатора и депутата. Например, к лишению мандата может привести заведомо недостоверное и неполное декларирование доходов. Но если данное нарушение было совершено по неосторожности, то виновному будет вынесено только предупреждение.

Лишение мандата также предусмотрено, если депутат или сенатор действовал в условиях конфликта интересов во вред правам гражданина, организации или в ущерб государства. В этом случае решающим фактором станет наличие злого умысла. Если его не было, то виновный отделается только предупреждением.

Остаться без мандата можно и за траты не по средствам. Это пункт законопроекта касается не только самого парламентария, но и членов его семьи. Законопроект обязывает депутатов и сенаторов указывать в декларациях сделки, общая годовая стоимость которых превышает совокупный доход семьи за три предшествовавших отчетному периоду года. Также должны быть указаны источники денег, которые были потрачены на совершение сделок.

Само по себе несоответствие расходов доходам может быть лишь основанием для начала проверки, которую проводит специальная парламентская комиссия. Депутат имеет право подтвердить законность заработка, даже если он не указан в декларации.

Если же парламентарий не смог подтвердить, что приобрел имущество на законные доходы, материалы проверки направляются генеральному прокурору для обращения в суд с заявлением о взыскании этого имущества в доход государства. Изыматься будет не только само имущество, но и доходы от него.

Материалы по теме
Несовершеннолетний ребенок губернатора Подмосковья заработал за год 4,5 млн рублей
Вице-мэр Москвы Максим Ликсутов за год увеличил свои доходы в 32 раза
Самой богатой среди жен кремлевских чиновников стала Татьяна Навка
Сейчас на главной
Авторская колонка
Саргсян - не Путин
Серж Саргсян – хороший человек и при встрече я бы пожал ему руку. Потому что у него был выбор. Он мог уйти, а мог применить силу. Власть лишает вождей рассудка. Цепляясь за власть, они способны на самые безумные поступки. Саргсян не переступил черту
Орехъ Антон
безопасность на дорогах
Безопасность – ничто, бизнес – все
Пару лет назад компания «МВС Груп» заключила с властями Московской области концессионное соглашение на поставку и обслуживание чуть более тысячи придорожных камер, за что впервые в истории частного предпринимательства получила деньги из бюджета.
Горячие новости
Студентам томских вузов пригрозили выселением из общежития за пропуск субботников
Студенты томских государственных вузов пожаловались на ужесточение правил заселения в общежития. Чтобы получить место в общежитии учащиеся должны ходить на субботники и зарабатывать баллы
Горячие новости
«Это позиция варваров, пиратов, людоедов»
Депутатов Госдумы попросили отказаться от введения запрета на ввоз лекарств из США в рамках ответных мер на новые антироссийские санкции. Медики предупреждают, что российские граждане с тяжелыми заболеваниями могут потерять шансы на продление своей жизни
Горячие новости
Глава Хакасии уйдет в отставку после инаугурации президента
Глава республики Хакасии Виктор Зимин в ближайшем будущем может покинуть занимаемую должность. По неофициальным данным, в Кремле уже приняли окончательное решение об отставке губернатора
Горячие новости
В «Динамо» не досчитались миллионов евро
Правоохранительные органы проводят проверку по факту финансовых злоупотреблений в руководстве московского футбольного клуба «Динамо». Проверка проводится по обращению председателя ВФСО «Динамо»
Авторская колонка
Со стороны груди и спины – запрещено!
Из действующих свалок Московской области, полигон «Воловичи» эксплуатирующийся с 1990 года и занимающий площадь около 10 га, не является самым старым и самым мощным по площади.
Дижур Николай
Горячие новости
Долларовые счета «Реновы» заморозили в рамках исполнения санкций
В рамках исполнения антироссийских санкций, введенных Минфином США 6 апреля, заблокированы долларовые счета компаний, которые контролируются группой «Ренова»
Горячие новости
В результате урагана в Москве и Московской области погибли два человека
​В результате урагана, который обрушился на Москву и Московскую область в субботу, 21 апреля, погибли два человека и еще 17 пострадали. Среди погибших мужчина и ребенок
Горячие новости
Российских школьников накануне протестной акции тестируют на патриотизм
В Санкт-Петербурге школьников обязали пройти тестирования на патриотизм и экстремизм. В частности, такие анкеты раздали учащимся общеобразовательных школ Московского района города
Горячие новости
Кому мусор, а кому деньги
Компания одного из сыновей-бизнесменов генпрокурора Юрия Чайки получила крупный контракт на вывоз мусора в Ярославской области. ООО «Хартия» стала единственным оператором региональной системы мусора
рейтинги
Колосс на глиняных ногах
Если простому человеку, далекому от политики и экономики, посмотреть рейтинги Белгородской области, впору будет жалеть, что живешь не там. Регион прочно входит в десятку российских областей по качеству жизни. В пятерку – по уровню жизни. Два десятка лет подряд не уходит из топ-10 по инвестиционной привлекательности.
Горячие новости
Россия может приостановить авиасообщение с США из-за отказов в выдаче виз пилотам
МИД РФ сообщил о возможном прекращении авиационного сообщения между США и Россией. Такая мера рассматривается в качестве ответа на отказ в выдаче виз пилотам авиакомпании «Аэрофлот».
Горячие новости
Правительство повысит пошлины на загранпаспорт и регистрацию автомобилей
Российское правительство одобрило законопроект, который предполагает увеличение размера госпошлины за регистрацию транспортных средств с 800 рублей до 1,5 тысячи рублей. Об этом говорится на сайте кабмина
Горячие новости
В Чувашии ямы на дорогах залатали портретами «друзей Путина»
Активисты движения «Открытая Россия», с целью привлечь внимание местных властей к плохим дорогам, провели акцию закрыв портретами чиновников и бизнесменов ямы на дорогах в Чебоксарах и Новочебоксарске
Авторская колонка
Изумительный позор
На краю Галактики есть планета Терра. На ней слева от Китая находится огромная загадочная страна, полная нефти, алмазов, норильского никеля и санкционного алюминия. Кроме этих полезных для власти ископаемых там есть полезное для власти население
Минкин Александр
Горячие новости
«Под рученьки под беленьки заберут и закроют»
Правоохранительные органы в четверг, 19 апреля, провели обыски в здании администрации Серпуховского района Московской области. Информацию об обысках в своем Facebook подтвердил глава района Александр Шестун
Горячие новости
Дети - главная надежда чиновников
Губернатор Московской области задекларировал доход за 2017 год в размере 53,1 млн рублей. По сравнению с 2016, доход подмосковного главы сократился на 84%. Зато несовершеннолетний ребенок губернатора за прошлый год заработал 4,5 млн рублей