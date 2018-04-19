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19 апреля 18:57

Глава Серпуховского района рассказал президенту об угрозах со стороны чиновников и силовиков

Правоохранительные органы в четверг, 19 апреля, провели обыски в здании администрации Серпуховского района Московской области. Информацию об обысках в своем Facebook подтвердил глава района Александр Шестун

Правоохранительные органы в четверг, 19 апреля, провели обыски в здании администрации Серпуховского района Московской области. Информацию об обысках в своем Facebook подтвердил глава района Александр Шестун. Накануне обысков он записал видеообращение к Владимиру Путину, в котором рассказал об угрозах со стороны представителей губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и силовых ведомств.

Пресс-секретарь главы района Влада Русина сообщила изданию ПАСМИ о том, что в здание администрации прибыло «беспрецедентное число силовиков», предположительно, из подмосковного управления ФСБ. Сотрудники ведомства выламывали двери и вскрывали сейфы в кабинете чиновников.

Александр Шестун в Facebook сообщил, что силовики подбросили ему в кабинет два концерта с деньгами. В одном конверте было 30 тысяч рублей, а в другом – 150 тысяч рублей. Деньги силовики положили в сейф, в котором хранилась только секретная печать на случай боевых действий.

Ранее правоохранительные органы уже проводили обыски в здании районной администрации. Александр Шестун связывал их с тем, что власти согласовали митинг против мусорного полигона «Лесная».

Новые обыски могут быть ответом подмосковных властей на недавнее видеообращение Александра Шестуна к президенту Владимиру Путину, в котором он рассказал об угрозах в свой адрес со стороны руководства Подмосковья.

В своем обращении чиновник сообщил, что главной причиной оказываемого на него давления является его принципиальная позиция по мусорному полигону и отказ размещать на свалке «гигантские потоки мусора» из Москвы. После массовых протестных митингов представители губернатора Андрея Воробьева потребовали от Шестуна уйти в отставку.

Серпуховскому району подмосковные власти устроили финансовую блокаду, а самому Шестуну угрожают отобрать дом и  выбросить его детей на улицу, а также возбудить против него уголовное дело. Так, 11 апреля Комитет лесного хозяйства правительства Подмосковья вышел в суд с иском об изъятии земли под домом чиновника. По версии властей, земля якобы принадлежит Гослесфонду. Шестун рассказал, что передача этого участка 10 лет назад была согласована с Гослесфондом, и законность этой передачи была подтверждена последующими проверками.

Глава Серпуховского района также предоставил запись разговора с главой администрации губернатора Московской области Михаилом Кузнецовым, который предложил ему добровольно уйти в отставку. В ответ на отказ Кузнецов пообещал Шестуну проигрыш в суде и возбуждение заказных уголовных дел. «Ты будешь арестован, а семья пойдет по миру, так как дом мы заберем», - приводит слова представителя Воробьева глава района.

Михаил Кузнецов заявил Александру Шестуну, что такая позиция согласована с начальником главного управления внутренней политики администрации президента России Андреем Яриным.

Шестун также обнародовал запись разговора с начальником управления «К» ФСБ генералом Иваном Ткачевым, который состоялся в приемной Ярина. В разговоре тот убеждает серпуховского главу «прекратить сопротивление» и решить вопрос по-хорошему, то есть уйти в отставку. «Тебя все равно подтянут, ты будешь сидеть», - говорит голос на записи. Силовик также привел пример с бывшими губернаторами Марий Эл Леонидом Маркеловым и Удмуртии Александром Соловьевым, которые сейчас находятся под арестом по делам о взятках. Главы регионов «ломались» и не хотели «уйти красиво», за что и поплатились.

В ходе беседы Шестун заявил, что не готов подписать заявление об уходе. В ответ ему пообещали, что его «под рученьки под беленьки заберут» и «закроют».

Депутат Совета городского округа Чехов и организатор митингов против свалки «Лесная» Николай Дижур в беседе с «Общей Газетой» назвал происходящее вокруг главы Серпуховского района «политическим террором» против инакомыслящих, целью которого является тотальная окончательная узурпация власти губернатора Воробьева в Московской области. «Сегодня Шестун для оставшихся несломленными районов Подмосковья является символом сопротивления и все его поддерживают в противостоянии узурпации власти и установления диктатуры Воробьева в Московской области», - добавил депутат.

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