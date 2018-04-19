В «Единой России» увидели предпосылки для обвала рейтинга партии
В «ЕР» выразили опасения по поводу возможного обвала рейтинга партии и распада патриотической коалиции сторонников президента Владимира Путина. Об этом заявил член Высшего совета партии Дмитрий Орлов на закрытой встрече в рамках форума «Молодой гвардии»
В «Единой России» выразили опасения по поводу возможного обвала рейтинга партии и распада патриотической коалиции сторонников президента Владимира Путина. Об этом заявил член Высшего совета «ЕР» Дмитрий Орлов на закрытой встрече в рамках форума «Молодой гвардии».
Встреча проходила в закрытом от журналистов режиме. Однако подробности в беседе с телеканалом «Дождь» раскрытии участники мероприятия. Дмитрий Орлов в своем выступлении рассказал о том, что Владимиру Путину удалось одержать уверенную победу на выборах президента за счет патриотической мобилизации.
Однако сейчас имеются признаки того, что эта патриотическая коалиция вокруг президента оказалась ситуативной и начала распадаться. Распад коалиции влечет высокие политические риски для «Единой России».
Орлов привел данные последних опросов Фонда «Общественное мнение», согласно которым рейтинг партии власти упал с 53% до 47%. Тренд на снижение рейтинга очевиден, но его нужно стабилизировать хотя бы на уровне 45%.
При этом уровень тревожности населения вырос в последнее время с 30% до 40% из-за событий в Кемеровской области, обвала рубля из-за санкций и ожиданий войны.
Все это является благоприятной почвой для политизации народного протеста. Причем у системной оппозиции участвовать в этом не получается, начинается координация протестных групп. Это видно на примере протестов против мусорных свалок в Московской области.
Дмитрий Орлов отказался комментировать свое выступление на закрытой встрече, а в пресс-службе «Единой России» заявили, что данное выступление является «частным мнением одного политолога».